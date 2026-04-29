Slušaj vest

1/4 Vidi galeriju Mustafa Durdžić Foto: Printscrean, Instagram, Screenshot, Printscreen/Facebook, Petar Aleksić

Ovog puta osvrnuo se i na negativne komentare koje dobija, naglašavajući da nema nikakvih dugovanja.

- Kažu mi u komentarima da sam "lud" i "jadan". A ja, hvala Alahu, zdrav, zaposlen, radim, zarađujem, imam para, imam ženu, stan, kuću, auto, život složen - napisao je Mustafa, pa nastavio da piše.

- Ništa na veresiju, ništa na tuđoj grbači! - dodao je.

- E sad, ako sam ja "lud i jadan" sa svim ovim što imam... Onda stvarno ne znam kako se zovu oni koji nemaju ništa od toga - zaključio je Asminov tata na Fejsbuku.

Asminov tata ističe: "Sin mi je odgojen da bude iznad provokacija"

Mustafa se nedavno osvrnuo na Asminovo odrastanje u inostranstvu, koje je, kako navodi, dosta uticalo na to kakav je čovek postao.

- Mnogi u "Eliti" ne razumeju jednu jednostavnu stvar: Asmin nije odrastao na Balkanu, nego u Austriji. A austrijski mentalitet je potpuno drugačiji od našeg. Tamo ti poslovni partner usred sastanka može reci čoveku da je pas, ženi da je luda krava, i niko to ne shvata kao uvredu. To je samo način komunikacije, bez tereta koje balkanske reči nose. Najgora psovka koju ćeš tamo čuti je "j**i se u koleno" ili "j**i se na lakat". To je vrhunac drame. Zato se ljudi tamo ne pale na svaku glupost, jer znaju da bi, kad bi reagovali na svaku uvredu, trebali deset života da provedu po zatvorima i sudovima - naveo je prvo.

1/5 Vidi galeriju Rijaliti učesnici Maja Marinković i Asmin Durdžić našli su se u centru skandala nakon burne noći u Eliti 9, Foto: Printscreen YouTube, Printscreen

- Balkan to ne razume. Ovde se svaka reč doživljava kao napad na čast, porodicu i celo poreklo. Zato se mnogi čude što Asmin ne reaguje, a ne shvataju da je on odrastao u sistemu gde te uče da imaš samo jedan život, da dnevno sretneš deset budala i da nijedna od tih budala ne vredi tvog zdravlja, slobode ni živaca. Asmin ne reaguje ne zato što je slab, nego zato što je odgojen da bude iznad toga. To je razlika koju mnogi ne mogu da shvate - dodao je Mustafa Durdžić na Fejsbuku.

Mustafa o Staniji: "Mog sina je nazvala psihićem"

Mustafa se, podsetimo, nedavno oglasio i prokomentarisao učesnike rijalitija.

1/5 Vidi galeriju Stanija Dobrojević Foto: Printscreen

- Maja u ovom odnosu, svesno ili nesvesno, ponavlja obrazac koji je vec viđen kod Stanije. I kod Stanije je Asmin stalno bio na popravnom, do zadnje pare. A Stanija je, opet, samo primenila savet koji je dobila od Aneli dok su sedile na klupi: "Pare mu možeš uzeti lako". Tako se, u očima javnosti, prave žrtve - napisao je Mustafa, između ostalog, na Fejsbuku tada.

BONUS video: