Anđela Ignjatović Breskvica nema vremena za predah. U prethodnom periodu vredno je radila na prvom delu novog albuma, a četiri pesme je nedavno promovisala. Sada joj slede nastupi širom Evrope, te se slobodno može reći da je ona prava vredna devojka.

Razgovor s pevačicom vodili smo u zoološkom vrtu, u okruženju koje njoj i te kako prija. Breskvica, koja je nedavno raskinula petogodišnju vezu, je ljubitelj životinja, kod kuće ima pse i mačku, te je vreme koje provodi s njima opušta.

U prvomajskom intervjuu ona otkriva kako proslavlja ovaj praznik i da li je nekada išla na uranak. Na početku je sumirala utiske o novim pesmama.

- Nadam se da će nastaviti da ide uzlazno. Vremena trenutno imam samo za posao. Fali mi još nekoliko sati u danu da bih mogla sve da završim, ali i da se odmorim. Ali dobro, sada dok mogu, to tako treba, pa polagano, onda ćemo se odmarati.

Nove pesme su nešto drugačije nego što je publika navikla od tebe.

- Radili smo otprilike godinu i po dana na pesmama. Spotove smo snimili u poslednja tri-četiri meseca. Dug je period za četiri pesme, ali smo se maksimalno potrudili da to stvarno bude viši nivo.

Neko si ko voli životinje i imaš kućne ljubimce. Kako stižeš da brineš o njima s obzirom na obaveze koje imaš?

- Cela porodica je u tome. Ne bih mogla sama sve, s obzirom na to da imam sedam pasa i mačku. Okej, s mačkom je sve lagano.

Vidimo da je ona glavna na društvenim mrežama.

- To je moj Đole, to je moj sin. Ali svakako da ne bih mogla to sama da ispratim nikako, jer mnogo vremena je potrebno i za jedno i za drugo. Kažem, fali mi nekoliko sati dnevno.

Šta najviše voliš da radiš? Da li te oni smiruju kad dođeš kući?

- Upravo to da samo provodim vreme s njima. Ja sa svojim Đoletom volim da spavam najviše. Tad sva nervoza nestane iste sekunde.

Ova nedelja je u znaku 1. maja, da li si se bavila nekim drugim poslom osim pevanja?

- Bavila sam se šminkanjem. To je bilo primarno, zapravo sam mislila da bude, ali eto, sad mene šminkaju. Sad više ne šminkam ja.

Ipak se ponekad i našminkaš, videli smo na Tiktoku.

- Kada imam vremena, volim da sednem da snimim, zato što znam da fanovi to vole i prate. Za nastupe se uglavnom šminkam sama i vidim da vole taj momenat spremanja. S vremena na vreme volim da snimim tako nešto.

Kad smo kod 1. maja, da li si ti ikad obeležavala praznik s društvom, sećaš li se nekog posebnog uranka?

- Ne, nikad nisam volela te momente. Slavili smo samo jednom, negde na kraju srednje škole, čini mi se. Bilo je lepo, ali ja nisam taj tip. Ne volim slavlja na taj način. Ja sam mirnija.

Nedavno si rekla da su na estradi neki ljudi pokušali da te sapletu. Šta je problem?

- Mislim da je problem taj što se ja ne obazirem ni na koga i ni na šta. Mene ne diraju te stvari, pa im onda to izaziva još veću reakciju. Ne znam. Stvarno se ne bavim ni tračevima, niti me zanima ko je šta kome rekao. Ja volim da radim. Volim da provodim vreme sa svojim dragim ljudima i to je sve. Bukvalno imam krug od nekoliko ljudi koji su tu sa mnom godinama i to je to. Ništa me drugo ne zanima, koliko god to možda zvučalo loše. Videla sam dosta komentara na tu temu kada sam pričala, kada kažem da gledam samo sebe. Onda su me ljudi prozivali što sam rekla da gledam samo sebe. To valjda treba svako od nas, da pre svega gleda sebe, pa sve ostalo. Šta god da kažem, uglavnom nije dobro, ali eto, gledam samo sebe.

Kako izgleda tvoj savršen dan kada nema posla?

- Volim da ustanem rano, ali volim spora jutra, da mogu da se izležavam malo, da napravim sebi doručak uz neku muziku ili uz seriju. Da to sve ide polagano, da ne moram nigde da žurim. To mi je najvažnije, da mogu da istreniram na miru, da se prošetam, provedem vreme sa životinjama. I to je to. Uglavnom volim kod kuće da bude mirno i lepo.

Pojavila se priča da se Milan Stanković vraća na estradu.

- Čula sam.

Šta ti o tome misliš? Da li bi ti sarađivala s njim ukoliko bi se on vratio?