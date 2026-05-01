Era Ojdanić držao je dva dana mrtvu suprugu Ljupku u hladnjači, zato što je u njegovom motelu bila zakazana svadba za koju je uzeo kaparu od 500 evra pa nije hteo da je otkaže.

Stavio ženu u hladnjaču

Iako se o pevaču po estradnim kuolarima često može čuti da je za novac spreman da uradi sve, njegov postupak od pre nekoliko godina zapanjio je sve meštane Meljaka, mesta gde on živi.

Kako nam je svojevremeno ispričao Ojdanićev komšija, pevač se uvek ružno ophodio prema svojoj supruzi i to je potvrdio kad je ona umrla.

Era Ojdanić Foto: Kurir Televizija

- Kada mu je preminula žena Ljupka, u njegovom motelu bila je zakazana svadba baš na dan kad je trebalo da bude sahrana. Era nije hteo ni da čuje da se otkaže veselje, jer bi to značilo da mora da vrati 500 evra, koliko je uzeo unapred za svadbu. Odlučio je da Ljupku stavi u hladnjaču dok ne prođe svadba, pa tek onda da je sahrani. Svi su ga osuđivali zbog toga, a on je govorio: „Može Ljupka da sačeka!“ Uvek je bio arogantan prema njoj, a sad kao plače što je umrla mlada - pričao je svojevremeno Erin komšija Rade i dodao da se Ojdanićev sin bunio zbog toga, ali da nije uspeo da promeni očevu odluku.

Posle 2 dana je sahranili

- Dragutin je na sve načine pokušavao da ga ubedi da to ne radi, ali Era je bio neumoljiv.Mučena Ljupka je mrtva bila u toj hladnjači koja se nalazila u kamionu u dvorištu dok se iz motela orila muzika. Tek posle dva dana su je izvadili i sahranili. Eto kakav je Era čovek. Zbog 500 evra bi i najrođenijeg prodao! - govorio je naš sagovornik.

"Bilo mi je teško"

Pevač je potvrdio da pokojna Ljupka nije sahranjena na vreme.

- Tačno je da je Ljupka bila na sigurnom dva dana dok je trajala svadba, ali nisam je ostavio u hladnjači nego u pogrebnom preduzeću. Možete misliti koliko je meni bilo teško dok je ona mrtva ležala tamo, a u motelu traje veselje. To je dokaz koliki sam profesionalac - rekao je jednom prilikom Era za Stars.