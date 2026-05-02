Ako je suditi po prizoru koji smo zabeležili, Milomir Marić bez problema bi mogao da zameni studijski sto tezgom na pijaci.

Naime, naš paparaco uslikao je poznatog novinara u nesvakidašnjem izdanju u opuštenoj šetnji kroz pijacu, sa kesama u rukama i osmehom koji nije skidao sa lica.

Umesto ozbiljnih tema i političkih analiza, Marić se ovog puta bavio izborom najlepšeg povrća i voća i ostalih đakonija.

Na svom terenu

Poznato lice

Prodavci su ga brzo prepoznali, pa su krenula i dobacivanja sa svih strana.

„Mariću, imaš li emisiju o cenama paprike?“ doviknuo je jedan kroz smeh, na šta je on spremno uzvratio:

„Radim specijal paradajz u udarnom terminu!“

Može se reći da se među tezgama dešavala prava mala predstava. Građani su prilazili, pozdravljali ga, a on je strpljivo sa svima razmenjivao po koju šalu.

U jednom trenutku, dok je birao voće, našalio se:

„Ovo mora da prođe urednički kolegijum kod kuće!“ aludirajući na suprugu, književnicu Vesnu Radusinović.

Kao sav normalan svet

Kada je pazario sve što mu je bilo potrebno, Marić je krenuo ka taksi vozilu parkiranom u blizini. Bez ikakve zvezdane distance, sam je ubacivao kese u gepek, dok je taksista sa osmehom posmatrao „akciju“.

„Eto, i ja sam danas na terenu“, dobacio je Marić okupljenima, ne gubeći svoj prepoznatljivi duh.

Ovaj prizor koji smo usnimili svedoči da i ljudi sa televizije imaju sasvim obične, svakodnevne rituale, ali kada to radi Milomir, čak i odlazak na pijacu postaje mali performans za pamćenje.