Gorica Ponjavić bila je prva pevačica grupe Neverne bebe koja je otpevača čuvenu baladu "Dvoje".

U jeku slave otišla iz Srbije

Gorica je bila ćlan grupe od osnivanja 1993. godine, pa sve do trenutka kada se zaljubila i napustila muzičku scenu.Udala se i otišla iz Srbije, a Jana Šuštaršić i Jelena Pudar nasledile su njeno mesto.

Mirnu luku pronašla je kraj pilota sa kojim danas živi na Floridi i sa kojim ima ćerku.

Posvećena porodici

Nije poznato čime se bavi u Americi, ali muzika svakako više nije njen izbor. Pevačica je nakon venčanja dodala muželjvljevo prezime Kunc.

Pevačica se u potpunosti posvetila porodici, a mezimica joj je naravno centar sveta.

Milan Đurđević o Gorici

O njoj je nedavno govorio i njen nekadašnji kolega, frontmen grupe Milan Đurdević i otkrio da će ona uskoro posetiti Srbiju.

- Gorića će biti gost na turneji povodom trideset godina, doći će iz Amerike i biće tu na pet, šest koncerata koje cemo da radimo. Mislim da ljudi i kada više ne rade zajedno mogu da ostanu prijatelji. To nije prepreka - rekao je Milan.