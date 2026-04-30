OTPEVALA VANVREMENSKU BALADU I NESTALA! U jeku slave udala se za pilota i otišla u Ameriku, ovako danas izgleda pevačica Nevernih beba (FOTO)
Gorica Ponjavić bila je prva pevačica grupe Neverne bebe koja je otpevača čuvenu baladu "Dvoje".
U jeku slave otišla iz Srbije
Gorica je bila ćlan grupe od osnivanja 1993. godine, pa sve do trenutka kada se zaljubila i napustila muzičku scenu.Udala se i otišla iz Srbije, a Jana Šuštaršić i Jelena Pudar nasledile su njeno mesto.
Mirnu luku pronašla je kraj pilota sa kojim danas živi na Floridi i sa kojim ima ćerku.
Posvećena porodici
Nije poznato čime se bavi u Americi, ali muzika svakako više nije njen izbor. Pevačica je nakon venčanja dodala muželjvljevo prezime Kunc.
Pevačica se u potpunosti posvetila porodici, a mezimica joj je naravno centar sveta.
Milan Đurđević o Gorici
O njoj je nedavno govorio i njen nekadašnji kolega, frontmen grupe Milan Đurdević i otkrio da će ona uskoro posetiti Srbiju.
- Gorića će biti gost na turneji povodom trideset godina, doći će iz Amerike i biće tu na pet, šest koncerata koje cemo da radimo. Mislim da ljudi i kada više ne rade zajedno mogu da ostanu prijatelji. To nije prepreka - rekao je Milan.