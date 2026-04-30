Sin balkanske zvezde Harisa Džinovića i Meline, Kan Džinović, napravio je totalnu pometnju na mrežama kada je objavio fotografiju na kojoj se vide njegovi izvajani mišići.

Reč je o fotografiji iz svlačionice, verovatno u teretani, na kojoj je pozirao bez majice. Sudeći po objavi, reklo bi se da radi na sebi i vodi računa o svojoj formi.

Pripadnice lepšeg pola na internetu nisu ostale imune, pa su se komentari samo ređali.

"Kao od brega odvaljen" samo je jedan od komentara koji je Kan dobio na osnovu svog izgleda. Očigledno je da je osvojio pažnju mnogo žena na društvenim mrežama.

Kan je pravi džentlmen

Mediji su svojevremeno uhvatili Kana sa izabranicom kada su napuštali vilu, odnosno kada je lepa brineta ulazila u taksi koji ju je čekao.

Kan ju je ispratio sve do vozila, a na putu do istog neprestano su se držali za ruke.

Devojka je sve prisutne očarala svojim izgledom, a na sebi je imala kratku haljinu sa dubokim dekolteom kojom je istakla svoje izvajano telo.

Haris sa Kanom ima otvoren odnos

Pevač ne krije da sa sinom ima otvoren odnos, te ga često savetuje oko devojaka.

- Ja sam svom sinu Kanu rekao: "Kane, ako izlaziš naveče i da upoznaš neku devojku, tu hleba nema. Devojke se po danu love, a dogovaraju za naveče. Prema tome kad dođeš negde naveče sve su zauzete". Onda me on danas zove i kaže mi: "Taić, obišli smo šest-sedam baštenskih prostora, upoznali smo osam devojaka". Ja mu kažem: "Eto vidiš". Kaže on: "Jao, kakav si ti lav" - govorio je Haris ranije.

Loš odnos s majkom

U jeku venčanja, Kan se oglasio na društvenim mrežama objavivši nasmejani selfi, čime je jasno poručio da ga aktuelna dešavanja ne dotiču i da uživa u sopstvenom miru, daleko od cele situacije. Inače, javnost je nedavno brujala o šokantnoj sceni iz jednog poznatog restorana na Senjaku, kada se Melina pravila da ne poznaje sopstveno dete.

