Slušaj vest

Pevačica Anđela Ignjatović Breskvica nakon promocije novog almuba, odlučila je da napravi pauzu i otputuje u Opatiju posle težeg perioda u privatnom i profesionalnom životu.

Ovako je ona izgledala na promociji:

1/7 Vidi galeriju Breskvica Foto: M.M./ATAImages

Nakon napornog rada, sada koristi slobodno vreme da se odmori i pripremi za radno predstojeće leto.

Foto: Printscreen

Anđela važi za jednu od najpopularnijih mladih pevačica na domaćoj javnoj sceni.

Sada je objavila fotografiju u prirodnom izdanju, kose vezane u kikicu i sa minimalno šminke. Međutim, spekulacije o njoj i košarkašu Luki Dončiću ne jenjavaju.

Gde je Luka?

Kada će se Luka Dončić oporaviti od povrede i vratiti na teren, ostaje da se vidi. Trener Lejkersa, Džej Džej Redik je otkrio da oporavak Dončića ide u dobrom smeru.

- Ranije je mogao samo da stoji i šutira, a sada je počeo i da se kreće po terenu. Vidljiv je napredak, ali i dalje je rano da prognoziramo kada će se tačno vratiti u tim - rekao je Redik.

Slovenac je van terena od 2. aprila, u međuvremenu je išao u Madrid gde je imao posebne tretmani za što brži oporavak.

Međutim, nije poznato da li se u Madridu zadržao, a na društvenim mrežama se ne oglašava. To je dovelo u sumnju da su njih dvoje, nakon što su oboje raskinuli svoje odnose, možda otputovali zajedno.

1/6 Vidi galeriju Majami - Lejkersi, Luka Dončić Foto: Rich Storry / Getty images / Profimedia

Ovo je Breskvica rekla o njemu

Nakon uspešne promocije, Anđela Ignjatović Breskvica obratila se medijima i govorila o kolegama i aktuelnim dešavanjima na estradi, osvrnuvši se i na spekulacije o odnosu sa slovenačkim košarkašem Lukom Dončićem.

- Nismo se sreli, to su sve neke priče, sve mi je smešno. Mene to zaista ne zanima, ali da mi je drago, da neko ko je tako uspešan kao on, zna ko sam ja - zaključila je Breskvica.

Raskinula posle pet godina

Naime, Breskvica je raskinula je petogodišnju vezu sa dečkom Nemanjom. Njih dvoje su ušli u vezu posle raskida sa Mihajlo Veurovićem. Nemanja se nije pojavio na njenoj promociji albuma. Takođe, već duze vreme ga ne pominje ni u intervjuima ni na društvenim mrežama. Ono što smo takođe saznali jeste da se iselila se iz zajedničke kuće.

Tim povodom Andjela je dala komentar za Kurir.

- O privatnom životu ne govorim. To je poznato. Na ovu temu neću govoriti ni sada ni ubuduće - rekla nam je Breskvica na promociji.

Pevačica se okrenula poslu i novim projektima. A kako smo nedavno saznali, ni komšije ih ne viđaju zajedno i da je svako krenuo na svoju stranu.

Ovako su ona i njen dečko izgledali ranije:

1/4 Vidi galeriju PRVI PAPARACO SNIMCI BRESKVICE I NJENOG ZGODNOG DEČKA POLICAJCA! Pevačica se ne odvaja od NJEGA, a u ovom izdanju su UHVAĆENI Foto: Printscreen Paparaco Lov

Iako su delovali skladno i da sijaju od ljubavi, ispostavilo se da je pevačica na ovu priču stavila tačku.

Luka raskinuo veridbu

Košarkaš Luka Dončić, nedavno je raskinuo vezu sa dugogodišnjom izabranicom Anamarijom Goltes.

1/17 Vidi galeriju Anamarija Goltes, bivša verenica Luke Dončića Foto: Printscreen / Instagram / anamariagoltes

Slovenački mediji danima su pisali o ovoj temi. Luka Dončić je najpopularnija ličnost u Sloveniji, a kada je Anamarija Goltes izbrisala sve zajedničke fotografije sa društvenih mreža, bilo je jasno da se nešto dešava između njih dvoje.

Par sada vodi bitku oko starateljstva nad njihove dve ćerke, a kako navodi "Dejli Mejl", ključno sudsko ročište koje je bilo zakazano za sredinu maja, odloženo je za avgust.

Ova odluka suda i ovaj preokret, obradovaće navijače Lejkersa, koji sada znaju da Dončić, kada se oporavi od povrede, može da se fokusira samo na teren.

Podsetimo, Luka je početkom godine potvrdio raskid sa dugogodišnjom partnerkom, a javno je poručio i šta su mu prioriteti.

- Volim svoje ćerke više od svega i radim sve što je u mojoj moći da one budu sa mnom u SAD tokom sezone. Sve što radim, radim za njihovu sreću - rekao je on tada.

Kako su se i Breskvičin i Lukin raskid dogodili u bliskom periodu, ostaje nam da pratimo kako će se dalje ova priča odvijati. Da li je u pitanju prava romansa, ili samo spekulacije - saznaćemo.

BONUS video: