TEA TAIROVIĆ VIĐENA U POLICIJI, OVO JE RAZLOG: Iz PR tima pevačice se oglasili za Kurir i objasnili o čemu je reč
Pevačica Tea Tairović uslikana je u društvu svog supruga Ivana Vardaja prilikom ulaska u Policijsku stanicu na Novom Beogradu, prenosi Informer.
Nekoliko dana posle rođendanskog slavlja, popularna pevačica našla se u sasvim drugačijem ambijentu.
Tea se pojavila u ležernoj varijanti, sa jednostavnom frizurom. Nosila je braon haljinu do kolena, baletanke i torbu luksuznog modnog brenda.
Ovako je izgledala na proslavi rođendana:
Razlog posete policiji
Ekipa Kurira stupila je u kontakt sa PR službom popularne pevačice.
Iz Pr službe Tee Tairović su nam rekli da su pevačica i njen suprug Ivan posetili policijsku stanicu zbog izdavanja potvrde.
- Nema nikakve senzacije. Vadili su potvrdu radi izdavanja vize - porucili su kratko iz PR tima muzičke zvezde.
Porslavila jubilarni rođendan
Iako izgleda veoma mlado i vrcavo, mnogi ne znaju da muzička zvezda je pre neki dan napunilla 30 godina, te je uživala u jubilarnom rođendanu.
Da su godine samo broj dokazuje nestvaran uspeh koji je ostvarila ali i njena izvajana figura.
Prva godina bračne zajednice
Tea je 24. aprila proslavila prvu godišnjicu braka sa svojim izabranikom. Glamurozno venčanje bilo je upriličeno u jednom novosadskom dvorcu koji je smešten na samoj obali reke. Dvorac u kojem je održano venčanje i zabava izgledali su kao iz bajke, kao iz holivudskih filmova, a ako je suditi po snimcima koji su procureli u javnost, zabava je bila sjajna i trajala je do ranih jutarnjih časova.
Tea je želela da to bude "samo njihov dan", te je sudbonosno da izgovorila u krugu najbližih prijatelja, članova porodice i saradnika.
Tea o suprugu
Nakon što je uplovila u bračne vode Tea je otkrila šta ju je privuklo kod partnera i koliko je važno poštovanje navika voljene osobe.
- Jako poštuje moje male rituale i nisu mu smešni ni glupi. On poštuje to da ja kad ustanem volim da gledam crtani. On čim otvorim oči, svako jutro, donese mi kafu i uključi crtani. To je meni najlepši deo dana i tu sam odmah znala da je to pravi čovek za mene - izjavila je Tea na televiziji Prva.
Do 30. sve ostvarila
Tea Tairović važi za jednu od najtraženijih pevačica na estradnoj sceni, a kako je i sama navela nekoliko puta, za svoj uspeh se grčevito godinama borila.