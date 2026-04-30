Anđela Veštica, bivša rijaliti učesnica odlučila je da praznične dane provede na nesvakidašnji način, sa pištoljem u ruci na jednom beogradskom strelištu.

Tom prilikom iskreno je govorila o traumatičnom iskustvu iz prošlosti i prisetila se stravičnog napada iz kojeg je , pukom srećom izvukla živu glavu.

I dok većina Prvi maj vezuje za roštilj i boravak u prirodi, Anđela Veštica odlučila se za potpuno drugačiji izbor – adrenalin i miris baruta. Kako je otkrila, pravim vatrenim oružjem nije rukovala sedam do osam godina, budući da je za potrebe snimanja spotova koristila replike, ali joj to nije predstavljalo prepreku da već prvi hitac pogodi pravo u metu.

- Prva meta, prvi metak u oko. Pravo! Na slici je muškarac koji maltretira ženu. Ja se gnušam nasilja - rekla je Anđela za Republiku.

Ona je u istom razgovoru istakla da joj je dolazak u streljanu isključivo antistres terapija, baš kao što nekim ženama prijaju manikir i pedikir.

9 metaka ispaljeno na nju

Ipak, iako danas na pucanje gleda isključivo kao na sport i hobi, Anđela Veštica se u privatnom životu suočila sa mnogo opasnijom situacijom. Naime, našla se na nišanu u incidentu koji je mogao imati koban ishod. Otvoreno je govorila o drami u Sarajevu, kada je jedna žena, navodno iz ljubomore, zapucala na nju i njenog tadašnjeg partnera.

- Imala sam situaciju 2016. godine kada je ispalila devet metaka na mene, a na mog partnera četiri. Njega je pogodila, mene nije, ne znam kojim čudom! Ja sam se našla u pogrešno vreme na pogrešnom mestu i mogla sam stvarno da ostanem mrtva - prisetila se Anđela jezivog događaja.

Njen tadašnji partner zadobio je prostrelnu ranu noge, dok je ona, srećom, prošla bez povreda. Anđela Veštica ističe da je, uprkos ogromnom stresu kroz koji je prošla, kao vernica ostala dosledna svojim uverenjima, veruje u Boga i nastoji da ljudima oprašta njihove greške.

Izdaja roditelja

Pored strasti prema streljaštvu, Anđela Veštica ne krije da ima izraženu „mušku stranu“ i da uživa u poslovima poput građevinskih radova, rada sa alatima i hoblovanja, ali naglašava da u sebi nema ni trunke agresije. Ipak, kako kaže, najdublje rane koje nosi nisu posledica oružja, već postupaka ljudi iz njenog najbližeg okruženja.

- Izdaja prijatelja, recimo, izdaja konkretno jednog roditelja... To su stvari koje su mi bile možda i najteže u životu. To moraš da prođeš sam, ni kriv ni dužan, i to te stvarno poljulja - priznala je iskreno Anđela, koja je nedavno kupila luks stan. Dodala je da nije zlopamtilo i da nakon ozbiljnih udaraca jako brzo oprosti i nastavi dalje sa svojim životom - zaključila je ona za Republiku

Prevarena za 200.000 €

Bivša zadrugarka nedavno je rekla da je prevarena za 200.000 evra i da joj se oduzima stan. Ona se ranije tim povodom oglasila i otkrila nove detalje priče.

Anđela je rekla da joj novac nije vraćen, te da se spremala da objavi sve dokaze o prevari.

- Naravno i nažalost da nisam dobila deo novca nazad kao što je obećano i mislim da mi se kupuje vreme samo, ti da me odlaže čovek ne znam iz kog razloga. Na sve to čujem da ću imati poteškoća da parkiram na svoja dva parking mesta tako da sam odlučila da odem u jednu emisiju (jako gledanu) ili snimim sve za svoj Youtube kanal (pre toga ću se posavetovati sa pravnicima) ali ću sve izneti u najsitnije detalje - napisala je ona.

- Ispričaću priču od početka do dana današnjeg hronološki od 2020. do sada i pokazati izneti sve dokaze. Ja noćima ne spavam, nećete spavati ni vi. Ako ništa drugo, makar od bruke i sramote jer sam ja nezaustavljiva - napisala je u objavi Anđela tada.

