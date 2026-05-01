Veljko Ražnatović, sin Svetlane Cece Ražnatović, od venčanja sa suprugom Bogdanom Ražnatović, živi u njenom rodnom Titelu. Oni su od njenih roditelja dobili kuću u kojoj rastu njihovi sinovi Željko, Krstan i Isaija.

Bokser, poslednjih meseci boravi u Rusiji gde trenira, a sada je došao u Srbiju i nakon što je posetio majku u Beogradu, on se zaputio u Titel gde ga je dočekala porodica. Tamo je pronašao mir, gaji pse, ali je i sve podredio treninzima, pa ima i deo gde može da se priprema za mečeve i održava formu.

Bazen i letnjikovac

Na imanju imaju i bazen, tu je i letnjikovac, kao i farmu svinja, dok mu se tast i tašta bave uzgajanjem i prodajom pilića.

On je ranije govorio o tome koliko mu prija život daleko od višemilionskog grada i da j enjegova želja da mu deca ne odrastaju u Beogradu.

- Čim se vratim u Titel, vraćam se u normalu. Ležem da spavam između 21 i 22h, budim se oko 4:30. Navikao sam da se tamo budim pre svitanja, dok u Beogradu to ne mogu. Kada bih imao petla, ja bih budio njega, ali imam samo kokoške nosilje - pričao je Veljko i nastavio:

- Jedem samo ono što sam uzgajam, to je dosta zdravije i za decu. To je bilo na ženinu inicijativu. Tast mi gaji piliće, a ja prasiće, imamo svoju farmu. Ne nedostaje mi Beograd. Za mene je mnogo bolje selo, a Titel je stvarno prelep. Uživan na reci, u divljini, brdu... Ne volim gužvu, saobraćaj, nisam takav. Pritom, na 20 minuta sam od Zrenjanina, a na 50 od Beograda, tako da sam blizu - rekao je on i otkrio kako su ga meštani prihvatili.

Komšije

On je progovorio i o komšijama.

- Komšije su me prihvatile savršeno, nisam jedini koji je iz Beograda došao u Titel, verovali ili ne. Na jugu su ljudi drugačiji, na primer u Žitorađi, a ovde ljudi gledaju svoja posla. Ne kažem da su ljudi na jugu loši, ali su topliji. Domaćini su i jedni i drugi, pozdrave te kada te sretnu i jedni i drugi, ali su u Titelu ljudi hladniji - objasnio je on ranije u "Laganom potkastu".