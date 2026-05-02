Mlada zvezda u usponu Anastasija Rilak, nedavno je najavila svoju prvu pesmu "Biram slobodu".

Anastasija mesecima vredno radi na novim projektima, a na javnoj sceni pojavila se sa samo 9 godina.

Prvi koraci na velikoj sceni

Rilakova je kao devojčica stala na veliku binu "Pinkovih zvezdica" i odmah ukrala sve simpatije kako stručnog žirija, tako i publike.

Vrcava i slatka devojčica u to vreme je hrabro nizala svoje prve uspehe, a nešto kasnije se pojavila i projektu "Neki novi klinci" gde se vrlo brzo izdvojila od ostalih takmičara i ušla u finale.

Malena Anastasija svoj talenat nije pustila niz vodu, već je 11 godina usavršavala glas u školi pevanja "Super voice" kod Suzane Branković, nekada Dinić, dok je 8 godina bila član hora "Čarolija".

U svojoj biografiji se može pohvaliti i pesmama koje je otpevala za serije "Jača od sudbine" i "Prsten sudbine" na Kurir televiziji.

Iako je pevanje njena pasija, nikada nije zapostavila obrazovanje, te danas pored svih obaveza je uspešan student i radi na tome da fakultet završi u roku.

Zapalila Niš

Prethodne godine se pojavila kao jedna od zvezda Karavan Youth Fest 2025, te je na nastupu na tvrđavi u Nišu raspametila svojim performansom, a onda i u drugim gradovima Srbije.

Harizma, hrabrost i plesno umeće bacili su publiku u trans. Osim glasa na koji su svi navikli kada je ona u pitanju, svi su bili iznenađeni koreografijom koja je pratila svaku pesmu. Sa Anastasijom je 12. 000 ljudi pevalo uglas i vrištalo na svaki njen pokret. Komunikacija sa publikom i međusobna interakcija je mnogima bila dokaz da je rođena za veliku scenu. Nakon toga usledili su nastupi i u drugim gradovima Srbije, a posebno se izdvojio onaj u Kraljevu.

Anastasija je pevala različite žanrove, od balada, narodnjaka, ali i brzih pesama, te je pokazala da je spremna za osvajanje estrade. Ono što je kompletan utisak publike koji je prati od malih nogu bio jeste da je Rilakova kompletan paketić koji je zreo da napravi haos na muzičkom tržištu svojim likom i delom.

Usijala društvene mreže

Anastasija je nakon svog nastupa u Nišu izazvala haos na društvenim mrežama. Dok su se jedni pitali ko je "ovo čudo od deteta" drugi nisu štedeli lepe reči za njen performans.

"Ona je izgleda dominatorka", "Mala je pojela", "Ovo ne može da se kupi! Odricanje, odvajanje do poslednjeg atoma snage za publiku i sud vremena..." i mnogi drugi.

Sa Peđom Jovanovićem napravila haos na Malti

Inače, Anastasija je nedavno zajedno s Peđom Jovanovićem održala sjajan nastup na Malti. Interesovanje za njegov koncert bilo je ogromno, a karte su gotovo rasprodate mesec dana unapred.

Klub je bio ispunjen do poslednjeg mesta, okupilo se oko 1.100 ljudi, čime je oboren rekord posećenosti.

Anastasija se Peđi u jednom trenutku pridružila na sceni. Njih dvoje su zajedno otpevali njegov duet s Breskvicom "Nemoguća ljubav" i evergrin Vesne Zmijanac i Dina Merlina "Jorgovani" i izazvali oduševljenje publike, koja je s njima pevala uglas.

"Biram slobodu"

Anastasija će u junu objaviti numeru "Biram slobodu", koju su radili Miloš Baščarević, muziku i tekst, dok su za aranžman bili zaduženi Bojan Milenović i Stefan Vuksanović. Prateće vokale otpevala je Anastasijina profesorka pevanja Danijela Vujić.

Na Instagramu je objavljena najava sa prvim taktovima pesme, koja je izazvala oduševljenje i brojne komentare.

Anastasiju od juna očekuju i brojni nastupi širom Srbije u okviru Balkan Youth festa 2026.