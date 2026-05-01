Boki 13 gostovao je nedavno u emisiji „Bunker“ kod Lune Đogani, gde je prvi put otvoreno govorio o odnosu sa pevačicom Darom Bubamarom i javnoj svađi koja je svojevremeno punila medijske stupce.

"Dara i ja se znamo najduže"

Kako je istakao, Dara i on se poznaju duže nego gotovo bilo ko drugi na estradi.

„Dara i ja se znamo duže nego bilo ko drugi na estradi, čak i duže nego Jelena Karleuša i ja. Dolazila je kod mene više puta u Skoplje i ja to pamtim“, rekao je Boki.

On je naglasio da njihov konflikt nije bio duboko lične prirode, već da je u velikoj meri nastao pod pritiskom javnosti.

Svađa zbog kamera

„Naša svađa je kasnije bila više zbog kamera nego što ja imam nešto ružno protiv nje. Imala je i ona svoje greške“, priznao je.

Boki je dodao da smatra da neke Darine reakcije „nisu bile na mestu“ i da su van njegovih ličnih normi, ali da privatno prema njoj ne gaji loša osećanja.

„Možda je malo van mojih normi u glavi, ali privatno nemam ništa protiv nje. Čak sam razmišljao da je pozovem da gostuje u mojoj emisiji“, otkrio je.

Ovim priznanjem Boki 13 je, kako mnogi komentarišu, prvi put „ogolio dušu“ i dao drugačiji pogled na estradni sukob koji je godinama bio tema medija.

"Ljudi su zli"

Dara Bubamara danima je u žiži javnosti zbog intimne glasovne poruke koja je isplivala u javnost. Nedavno je progovorila o gorućoj temi i istakla da bez obzira na sve nikada nije bila srećnija.

- Moj advokat i kancelarija rade na tome da se utvrdi kako je to dospelo do medija, zato što je to stara poruka, ali je žalosno. Ja sam im godinama pomagala. Ljudi su ljubomorni, zli, uspešna sam, majka, dobar čovek, imam i lepog dečka. Umesto da su nešto radili od četiri do pola sedam, bolje da su uživali. Nije mi ni malo bilo prijatno, to je izdaja. Ljudi su jako zli, rekla je Dara.

Hit reakcija

Ona je dodala da joj, uprkos svemu, nije bilo prijatno što je poruka dospela u javnost, ali i da je u određenoj meri situacija izazvala i reakcije javnosti.

- U svakom slučaju, drago mi je da sam nasmejala naciju. Nekad je bilo od četiri do pola sedam, sad je malo duže - poručila je pevačica kroz osmeh.