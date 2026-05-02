Slušaj vest

Na sunčanom dorćolskom popodnevu, među šumom razgovora i mirisom sveže kafe, primećen je poznati muzičar Igor Lazić Nigor kako uživa u jednostavnim, ali dragocenim trenucima, onim koje donosi druženje sa prijateljima na otvorenom.

Još jedan dosadan dan

Opustena atmosfera jednog od omiljenih beogradskih krajeva kao da je savršeno odgovarala njegovom raspoloženju.

Sedeći u bašti kafića, Nigor je delovao potpuno rasterećeno, daleko od reflektora i užurbanosti javnog života. U jednom trenutku bio je zadubljen u telefon, verovatno završavajući obaveze ili razmenjujući poruke, na jednu, primetili smo nije odgovorio, ali već u sledećem scena se potpuno promenila.

Dorćolska pravila

Naime, kada su mu prišli njemu bliski ljudi, pevačevo lice se ozarilo iskrenim osmehom koji nije mogao da sakrije. Srdačni pozdravi, zagrljaji i spontani smeh jasno su pokazali koliko mu znači ovakav vid druženja. Upravo ti trenuci, zabeleženi objektivom našeg paparaca, svedoče o jednoj toplijoj, privatnijoj strani umetnika onoj koja se ne viđa često na sceni.

Uvek svoj

Dorćol je tog dana bio više od lokacije postao je kulisa jednog malog, ali autentičnog susreta. Prolaznici su povremeno zastajali, neki diskretno prepoznajući pevača, ali bez narušavanja njegove intime. Činilo se da svi dele isti nepisani dogovor: pustiti ga da uživa u trenutku.

Retki trenuci

Ovakve scene podsećaju da, uprkos popularnosti i dugogodišnjoj karijeri, Nigor ostaje veran jednostavnim zadovoljstvima dobroj kafi,pivu, prijatnom razgovoru i društvu ljudi koji ga poznaju van bine.I možda je upravo u tome tajna njegove autentičnosti koja traje.

Paparaco fotografije koje donosi Kurir najbolje potvrđuju ovu priču iskrene emocije, opuštena energija i jedan običan dan koji je, zahvaljujući pravom društvu, postao poseban.