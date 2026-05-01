Pevač Hasan Dudić iza sebe ima tri braka. Pre nego što je oženio pevačicu Zlatu Petrović, sa kojom ima sina Mikija Dudića, koji se trenutno nalazi u "Eliti 9", bio je u braku sa javnosti nepoznatom Ljiljanom iz Sarajeva. U trećem braku bio je sa Draganom Dudić.

Taj odnos nije dugo trajao, a njena smrt ga je šokirala.

- Malo smo bili u braku Ljiljana i ja, da joj je laka zemlja, ona je preminula pre 26 godina - rekao je Hasan Dudić u emisiji "Pretres".

Pevač i kompozitor je slučajno saznao za smrt prve supruge, a otkrio je da je ona sebi oduzela život.

- To sam doznao ja u jednom mestu u Nemačkoj. Ja dolazim, čovek mi prilazi u prodavnici. Kaže gde si familijo, reko kako smo mi familija, kaže ja sam rođak od Ljilje, reko gde je ona bogati, jel dobro, kaže ćuti, Hasane, ti ne znaš, ona se otrovala - ispričao je Hasan.

Pevač je govorio i o braku sa Zlatom Petrović, koju danas krivi za mnoge stvari.

- Kajem se što sam je upoznao u životu, ona je ustvari ovaj moj ceo život upropastila, ovo prvi put govorim i to je istina - rekao je Hasan, koji je zbog kockarskog duga svog sina Mikija Dudića prodao kuću.

Podsetimo, Dudić je ranije pričao da mu je najviše smetalo što je sama Zlata u medijima pričala kako se prvi put udala sa 14. godina.

- Ja sam nju naučio šta da radi, sredio joj radni staž, naučio je da plaća redovno, dobiće penziju i iz Austrije, ja sam joj sve pomogao. Neka je živa i zdrava, neka ima za sebe. Mene samo malo zdravlje da služi, nije me sramota da radim bilo šta, ja sam sposoban čovek. Mogu još da sviram i pevam, mada je došla druga muzika - pričao je Hasan u emisiji "Ispovesti", pa dodao:

- Ja sam nju naučio da bude dama, ali ona je dobar čovek. Malo je život namučio, pa je i ona u svom sada fazonu. Šta joj je trebalo da priča da se udavala sa 14 godina? Da li su se toliko mene plašili? Meni nikad tamo u selu niko nije rekao da je Zlata bila udata. Posle svega, što moraju unuci da znaju šta si ti radila? To me malo nervira. Čovek koji ju je odgajio bio je Bora. Njena majka pre toga imala je Žiku iz Kruševca, a potom i jedan Matija. Ona je čula da joj se otac zove Mile, to je bio neki čovek koji je radio u carini, čuvao alat.

On je potom ispričaokako je Zlata upoznala svog oca.

