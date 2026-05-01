Bogdana Ražnatović, danas majka tri sina, u žižu javnosti dospela je 2018. godine kada su mediji preneli da se zabavlja Veljkom Ražnatovićem.

Oduvek lepotica

Izgled Bogdane Ražnatović komentariše se gde god se ona pojavi. Gospođa Ražnatović svoje društvene mreže vrlo retko koristi, posle udaje i porođaja o Bogdani se ipak malo toga zna.

Bogdana je, iako se ne navodi tačno šta je uradila, imala estetske zahvate, ali je evidentno da su usta uvećana pomoću hijalurona ili silikona. Na fotografijama koje kruže društvenim mrežama, Cecina snajka povećala jagodice i to drastično, ali niko nije imao zamerku na to.

Bogdana je, kao i veliki broj žena, uradila tetovažu obrva, što se većini komentatora dopada. Ima dosta njih koji smatraju da je Ražnatovićka uradila i stanjivanje nosa, na osnovu ove fotografije, ali neki smatraju da je to promena nastala tokom sazrevanja.

Gospođa Ražnatović, što se malo zna, nesuđena košarkašica. Bila je deo juniorske reprezentacije Srbije koja je u Vukovaru 2013. godine osvojila bronzanu medalju na prvenstvu Evrope.

Sa ekipom Radivoje Korać dve godine kasnije osvojila titulu prvaka Srbije u košarci, a zatim je sa Koraćem bila i viceprvak Ženske regionalne lige i finalista Kupa Milan Ciga Vasojević. Ni dve veoma ozbiljne povrede kolena nisu je sprečile da niže uspehe dalje, pre tri godine donela je odluku da se ipak povuče.

Smanjila usne

Kako je pisao Informer prethodne godine, Cecina snajka je posetila jednu privatnu kliniku za estetsku hirurgiju, gde je uklonila višak hijalurona iz usana.

Izvori bliski Bogdani otkrivaju da se već neko vreme razmišljala o ovom koraku, a sada je konačno rešila da se vrati prirodnijem izgledu.

- Bogdana se dugo dvoumila, ali je shvatila da želi da se vrati prirodnijoj verziji sebe. Odlazak u kliniku je bio diskretan, a sve je urađeno na najvišem nivou. Sada je prezadovoljna rezultatima i kaže da se oseća lepše i samouverenije nego ikada - rekao je dobro obavešten izvor.

Rezultati su, prema rečima mnogih, fantastični - usne izgledaju znatno suptilnije i skladnije sa njenim licem, što je oduševilo i korisnike društvenih mreža, ali i ljude iz njenog najbližeg okruženja.

Bogdana je svoj novi izgled premijerno pokazala na proslavi prvog rođendana sina Isaije, koji je okupio brojne članove porodice i prijatelje. Prisutni su odmah primetili promenu i nisu štedeli komplimente na račun njenog svežijeg i prirodnijeg izgleda.