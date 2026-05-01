Vest da je Anđela Ignjatović Breskvica raskinula petogodišnju vezu s dečkom Nemanjom izazvala je pažnju javnosti. Jedan od onih koji je prokomentarisao novonastalu situaciju u pevačicinom ljubavnom životu je i jutjuber Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase.

Njemu je posebno bilo zanimljivo povezivanje Breskvice sa NBA zvezdom Lukom Dončićem, koji joj je lajkovao fotografije na Instagramu, nakon čega se ssaznalo da je raskinuo veridbu s partnerkom Anamarijom.

- Au, ljudi, Breskvica je singl! Braćo, napadajte jako - rekao je Baka Prase u svom lajvu, pa se kroz smeh zapitao i kako bi muškarci uopšte imali šanse kod pevačice ukoliko im je konkurencija košarkaška zvezda iz Slovenije.

Inače, mnogi nagađaju razlog raskida, ali Breskvica toliko duboko nije zalazila u ovu temu. Ona je za Kurir poručila da nikada nije govorila o privatnom životu te da i dalje ostaje pri tom svom stavu.

Ona je pre nekoliko dana na promociji albuma komentarisala povezivanje sa Dončićem, koje nije samo na našim prostorima, već i evropski mediji pišu o tome.

Ona je rekla da Dončića nije upoznala.

- Nismo se sreli, to su sve neke priče, sve mi je smešno. Mene to zaista ne zanima, ali da mi je drago da neko ko je tako uspešan, kao on, zna ko sam ja.

O Luki i Breskvici naročito su pisali španski portali, ali i oni u Americi.

- Baš sam se šokirala zbog naslova. U redu mi je, ono, lajkovao je par slika pa su ljudi "skočili", to razumem, ali ovo... Šok mi je bio naslov "Breskvica kriva za razvod!". Brate, mislim... - počela je Anđela i dodala:

- Povezuju me sa svakim, to je sad valjda in. Meni je ovo drugi košarkaš, prvi je Bogdanović. Pakao! Obožavam što se mi sad ovde sprdamo, ali mislim da 90 posto ljudi posle neće razumeti da se sprdamo. Nadam se da znaju jer je već postalo previše, pošto sam videla koliko ljudi je... To je eksplodiralo za Dončića - istakla je.