Suzana Mančić gostujući u emisiji Amidži ṣ̌ou jednom prilikom, govorila je o raznim temama iz njenog poslovnog i privatnog života.

Loto devojka progovorila je o svojim glumačkim ulogama i otkrila da je mnogo prilika propustila zbog emotivnih partnera.

"Muškarci uništavaju karijeru"

Da li je istina da si odbila da glumis u filmu "Nacionalna klasa"? - pitao je voditelj.

- To sam se tako tada istripovala. Ja sam tada potipisala ugovor, dobila scenario, proṣ̌la kastinge. E, onda mi je moj tadaṣ̌nji partner tako poljuljao samopouzdanje u tom trenutku vrlo perfidno i lukavo - rekla je Suzana, a na konstataciju Ognjena da muṣ̌karci ponekad upropaste karijeru Mančićeva se nadovezala:

- Ne ponekad. Uvek, muṣ̌karci uniṣ̌te karijeru - dodala je Mančićeva.

Foto: NEMANJA NIKOLIC/Kurir

Prvi suprug

Suzana je bila udata za Nebojšu Kunića sa kojim ima dve ćerke. Nebojša je bio član grupe "Sedmorica mladih", koja je bila veoma popularna širom stare Jugoslavije.

Suzana je svojevremeno ispričala kako se ljubav između Nebojše i nje rodila iz velikog prijateljstva. 1989. godine. Suzana je sudbonosno "da" tada rekla Nebojši, a jedina fotografija sa njihovog venčanja, poznata javnosti, svedoči o njihovoj tadašnjoj sreći.

Nakon samo osam godina braka Suzana i Nebojša su se razveli, a jedina, pa ipak, neraskidiva veza među njima ostale su ćerke Natalija i Teodora.

- Udala sam se iz velike ljubavi, ali ljubav je kvarljiva roba, lako nestane ‒ izjavila je jednom prilikom i otkrila da ju je prvi suprug omalovažavao, govoreći da je niko ne bi hteo, da se za njega nije udala. Tada se, kako kaže borila sa depresijom i velikom bitkom za samopouzdanje.

Provodadžijsko upoznavanje sa drugim suprugom

Podsetimo, Suzana Mančić je 25 godina sa Simeonom Ocomokosom, od čega su, kaže, pet godina u braku. Upoznavanje je bilo "provodadžijsko", a za sve ove godine su imali i razmirice i svađe, a potpisali su i neku vrstu predbračnog ugovora i to na njen predlog, a zbog njegovih ćerki, koje je nisu isprva nisu volele, kako je priznala.

Suzana je otkril da iako uživa u bogatstvu koje ima Simeon, kada njega ne bude njoj to bogatstvo ništa ne znači.

- Meni njegovo bogatstvo jednog dana kada njega nema, ne znači ništa. Ja volim da mi zajedno uživam u njegovom bogatstvu, to da se razumemo. Volim, lepo mi je da imamo lepa putovanja, da mi napravi neko lepo iznenađenje. To je divno, ali nije odlučujuće - rekla je Suzana Mančić svojevremeno.

"Loto devojka"

Suzana Mančić je jedna od dama koje su harale javnom scenom 80-ih.

Proslavila se kao loto devojka, a zahvaljujući svom izgledu bila je simbol lepote bivše Jugoslavije.

Suzana Mančić u svom CV-u ima zanimanja glumice, pevačice i TV voditeljke. U svakoj branši je ostavila određeni pečat, ali je muškom delu publike definitivno ostala omiljena kao loto devojka.

Oduvek je važila za jednu od najlepših žena sa naših prostora. Njena harizma ali daleko poznati smeh, ostali su i njen zaštitni znak. Od muzike je odustala vrlo brzo i posvetila se samo voditeljstvu.