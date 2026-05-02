Slovenac Boris Vidović našao se u jeku skandala zbog intimne glasovne poruke Dare Bubamare koja je isplivala u javnost.

Pevačica je do detalja objasnila kako je uživala sa partnerom, a mnogi sumnjanju da je dečko koji je oduševio Daru upravo Vidović.

"Jedan postupak podgrejao sumnje"

Ono što je zanimljivo je da se Boris u jeku skandala oglasio na svom Instagram profilu i objavio snimak iz automobila, dok se u pozadini se čula pesma "Opasan", jedan od velikih hitova Bubamare. To je ono što je dodatno podgrejalo sumnje.

Samo strastveni ljubitelji rijalitija ovog mladića zapamtili su kao deo projekta "Love Island".

Prethodne godine pred kamerama svetske produkcije najgledanijeg rijalitiju na svetu "Love Island" pojavio se Boris koji je pobrao odmah sve simpatije ženske publike.

Osvojio devojke

On je svet osvojio svojim specifičnim akcentom, ali i flertom sa raznim devojkama koje su se našle na ostrvu.

Iako su ga gledaoci u jednom momentu podržali te je imao najviše sms glasova, nakon raskida sa učesnicom našao se na dnu liste i ispao je tik pre finala.

Intervju za Kurir

Boris je nakon uspeha u rijalitiju za Kurir otkrio da su ga zvale čak dve produkcije.

- Dok sam bio još u Dubaiju, kontaktirala me je američka produkcija i počeo sam sa kastinzima, ali sam na kraju odlučio da to neću raditi. Kada sam se vratio kući u Sloveniju, kontaktirala me je i engleska produkcija preko društvenih mreža, pa sam pomislio "Ako su me sada već drugi put pronašli, onda moram da završim kasting. Inostrana produkcija je zaista na visokom nivou, bio sam veoma zadovoljan uslovima. Sve je bilo profesionalno organizovano i iskustvo je bilo sjajno", kaže Vidović pa otkriva da li postoji nešto što se ne snima, a dešava se u vili.

Vidović je za Kurir tada otkrio da li je imao tremu i da li bi učestovao u Eliti.

- Nisam imao tremu, jer sam već ranije bio u jednom rijaliti šou programu. Zadovoljan sam kako su me prikazali – baš takvog kakav jesam, nasmejanog i često šaljivog, što se kontakta tiče, trenutno nisam u vezi ni sa jednom devojkom iz programa, a najverovatnije ne bih učestvovao u srpskom rijalitiju, ali znate kako kažu – nikad ne reci nikad.

Kontakt sa starletama iz naših rijalitija

Boris je priznao i da li se ikada čuo sa nekom rijaliti učesnicom iz Srbije.

"Ne, nisam, a nikad nisam ni gledao srpski rijaliti, tako da ne mogu da kažem koja mi je najlepša. Što se tiče mog tipa devojke… ako njena energija poklapa moju energiju, to je moj tip."

Dara o momku sa kojim je uživala od 4 do pola 7

Pevačica je nedavno prokomentarisala kompletan haos oko glasovne poruke koja je ispluvala u javnost, ističući da se time bavi njen pravni tim.

- Moj advokat i kancelarija rade na tome da se utvrdi kako je to dospelo do medija, zato što je to stara poruka, ali je žalosno. Ja sam im godinama pomagala. Ljudi su ljubomorni, uspešna sam, majka, dobar čovek, imam i lepog dečka. Umesto da su nešto radili od četiri do pola sedam, bolje da su uživali. Nije mi ni malo bilo prijatno, to je izdaja. Ljudi su jako zli - rekla je Dara.

Ona je dodala da joj, uprkos svemu, nije bilo prijatno što je poruka dospela u javnost, ali i da je u određenoj meri situacija izazvala i reakcije javnosti.

- U svakom slučaju, drago mi je da sam nasmejala naciju. Nekad je bilo od četiri do pola sedam, sad je malo duže - poručila je pevačica kroz osmeh.