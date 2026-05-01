O njihovoj dvogodišnjoj vezi, ali i o prazniku rada, želji da se oproba kao glumica, kao i o putovanjima, koja su jedna od njenih najvećih strasti Tijana Em govorila je u prvomajskom intervjuu.

Dugo ste u srećnoj vezi, možete li da kažete da ste konačno našli svog sultana?

- U srećnoj sam vezi dve godine, zasad je sve super! Nadam se da će doći i do toga da zvanično postane sultan (smeh)!

Često idete na egzotične destinacije, jeste li spremni da i poslednji dinar date na putovanja?

- Obožavam da putujem! Već sam obišla gotovo ceo svet, ali naravno da ima još mnogo mesta koja želim da posetim. Na putovanja ne bih dala poslednji dinar, ali na njih definitivno trošim najviše novca. Kad god imam vremena i para, otputujem bez razmišljanja!

Koju destinaciju biste voleli da posetite, a još niste?

- Ima ih puno, ali navešću samo neke. Volela bih da posetim Karibe, Filipine, Bali, Tokio, Moskvu...

Kako provodite Prvi maj, idete li na uranak?

- Prvi maj ove godine provodim radno. Na super sam mestu, tako da ne sumnjam da će biti odlično. Radim žurku na raftingu na Tari! Biće mnogo ljudi, napravićemo odličnu zabavu!

Kako ste zaradili prvi dinar?

- Od muzike, naravno. Nije bila velika cifra, ali je svakako od posla koji volim najviše na svetu!

Da li biste, poput nekih koleginica, pokrenule privatni biznis i čime biste se bavili?

- Bih sigurno, ali još nisam odlučila šta bi to bilo. San mi je da imam svoj restoran blizu vode, ali videćemo kada dođe vreme za to...

Izjavili ste da biste voleli da se oprobate kao glumica, kakvu ulogu priželjkujete?

- Da, to mi je ogromna želja! Mislim da bih mogla da iznesem svaku ulogu, samo bi mi bilo važno da scenario bude zanimljiv.

Pripremate li nove pesme i kakve će biti?

- Da, spremam svašta novo i drugačije od svega do sada. Jedva čekam reakciju publike!

Uspeli ste da doterate liniju. Da li ste sada potpuno zadovoljni izgledom ili imate trenutke kada ste nesigurni i sebi tražite mane?