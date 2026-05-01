Slušaj vest

Čedomir Jovanović i Aleksandar Kos se ne razdvajaju. Njih dvojica i Prvi maj provode zajedno. Obišli su rodni kraj političara. Međutim, put kroz šumu je zbog kiše bio blatnjav.

Ipak, to ih nije omelo da se drže složno, pa Čeda svog prijatelja nije ispuštao iz ruku da se ne bi slučajno okliznuo i pao.

Motivacija

- Motivacija je da prolazim kroz ovo blato-rekao je kroz osmeh Kos.

Čeda i Aca zajedno slave Prvi maj

Jovanović je dodao:

-Hoćeš li se sećati ovoga?-upitao je Čeda svog prijatelja dok je vodio računa da se Aca što manje umaže blatom.

Kos je pohvalio Čedu:

-Ti možeš i ovo i Kan, zato te i volim. Ako danas ne poginem neću nikada. Ovo je živo blato - našalio se on.

1/6 Vidi galeriju Čeda Jovanović i Aca Kos Foto: Petar Aleksić, Kurir

Gospodsko dete

Jovanoviću je ova putešestvija dobro poznata:

- Ja puno po planinama idem, a on je gospodsko dete-zaključio je Čeda.

Imali su i problem sa navigacijom, ali nema sumnje da su se izvukli iz blata i došli do cilja.

U više navrata je Kos objšnjavao da bi život dao za Čedu, a svaki snimak koji objave na društvenim mrežama svedoči o njihovoj neraskidivoj vezi i povezanosti.