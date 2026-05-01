Infuenser Xelijum, jednom prilikom na Kuriru u emisiji "1na1" autora i voditelja Jovane Matić Đokić, prvi put se pojavio u javnosti i progovorio o svom privatnom životu i odrastanju.

Nikola je priznao kako je nastao profil koji je izazvao euforiju na društvenim mrežama, otkrio esenciju želje da sa ljudima podeli svoju priču, iskustva i strahove.

Govorio je o ranom detinjstvu i pažnji roditelja koja mu je nedostajala, ali i mestu gde je pronašao sebe.

- Kao mali sam bio žrtva bulinga, bio sam žrtva neskladnog braka roditelja. Takođe sam svedok da roditelji mogu nakon nekog vremena da pronađu zajednički jezik i drugačiju formu braka. Nikada se nisam uklapao u šablone. Na svom profilu imam skup ljudi koji su poput mene. U ogromnom broju me prate i zrele individue, imam dosta samohranih majki, žena koje su u srećnim brakovima... Mislim da je meni i svim mojim pratiocima to neka zajednička crta, da smo stvorili neku auru... - započeo je Nikola i dodao:

- Pažnja oca je nešto jako bitno u odrastanju jednog dečaka, deteta uopšte u razvitku. Prvi razlog da se povučem u sebe kao mali bila je otuđenost. Otac me je dobio kasno i negde postoji sudar generacija. Uvek mi je falila figura oca iako smo sada u okej odnosima. Deca koja nisu imala oca na pravi način baš imaju drugačije ponašanje, oblikovanje kasnije, imam izražen osećaj i to mogu odmah da procenim. U to vreme je konzumirao alkohol, bio je alkoholičar. Najlepše uspomene pamtim sa porodicom sa majčine strane, njega maltene nije ni bilo. Remetilo nas je... Ostavio je i alkohol i cigarete, godinama ne pije, sad smo u super odnosima. Pokušao sam da ga razumem, razmišljao sam kakve traume je njegov otac na njega ostavio, majka, odrastanje, tražio sam neke odgovore. Sestra i ja smo kao mali učeni da ga zagrlimo kad dođe sa posla, da ga volimo i poštujemo - rekao je Nikola kroz suze, pa nastavio:

- Kakav god da je, otac nam je. Nikada nisam dobio reči hvale, pohvale, nisam nikada imao podršku. Hvala mu jer me je naučio disciplini. Da sam dobijao pažnju i da je sve bilo kako treba, verujem da ne bih danas bio ovakav kakav jesam i ne bih bio tu gde sam sada, tako da sam na svemu zahvalan. Znam da će jednom dana biti najbolji deka na svetu...

Ispovest Xelijuma dirnula javnost

Njegove objave su viralne, a uticaj je s godinama sve više rastao dok su se mnogi pitali ko stoji iza misterioznog profila koji je izazvao haos na društvenim mrežama.

Nakon njegove emotivne ispovesti Instagram je goreo od komentara i objava.

Neki su uz Nikolino gostovanje plakali, neki trčali sa posla kako bi odgledali emisiju, a nekolicina se i pronašla u njegovoj životnoj priči.