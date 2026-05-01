Srpska glumica Nina Seničar svoj dom svila je sa glumcem Džej Elisom sa kojim ima dvoje dece.

Pored ćerke Nore Grejs koju su dobili 2019. godine, glumica je godinu i po dana na svet donela i sina Nooma.

Njihov dom američki mediji procenili su na neverovatnih od 4,5 miliona evra. Sve je uređeno po ukusu lepe glumice i voditeljke Nine. Kako navode američki mediji, ova vila je izgrađena 1919. godine, ali je nedavno renovirana, te sada odiše luksuzom hotela sa pet zvezdica.

Prema opisu, ova rezidencija ima tri spavaće sobe i jednak broj kupatila, raspoređenih na dva sprata.

Ulaz u ovu "palatu" kako je mnogi nazivaju obeležava dvorsko predvorje, koje ne odskače od luksuza ostatka dela doma.

Fasada je obložena drvetom, ispred kuće je bazen, kao i bračni krevet na tremu. Posebno je zanimljiv bioskop na otvorenom, i to što je kuća skrivena iza zelenila i visoke žive ograde.

Na prvom spratu su formalna dnevna soba i trpezarija, kao i kuhinja u kojoj dominira mermer, sa kuhinjskim ostrvom i vrhunskim kuhinjskim uređajima; tu je čak i soba za bilijar, dok su sve tri spavaće sobe na spratu.

Nina gradi internacionalnu karijeru. Iako joj je dom u Los Anđelesu, Nina vredno radi i u Srbiji.

Nedavno je na Instagramu pokazala da ćerku Noru uči pravoslavnim običajima, kao i da naslednica tečno govori srpski.

Dok su farbale jaja za Vaskrs, Nina je snimala naslednicu i pitala je:

- Nora šta radiš? - pitala ju je Nina.

- Farbam jaja - rekla je devojčica na perfektnom srpskom.

Ne propustitePop kulturaNaša glumica udala se za američkog glumca: Živi u vili od 4,5 miliona, a dve stvari joj najviše nedostaju iz Srbije
Nina Seničar
Pop kulturaErosa Ramacotija saletele Srpkinje, a nekad je u publici tražio samo poznatu Novosađanku: Zbog ove lepotice je slavni pevač dolazio u Srbiju
Eros Ramacoti (26).jpeg
Pop kulturaPrelepe Srpkinje pored Pamele Anderson na crvenom tepihu: Tamara u atraktivnoj haljini, bez trunke golotinje, Nina raspametila elegancijom
profimedia-1000715877.jpg

