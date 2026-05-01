Pored ćerke Nore Grejs koju su dobili 2019. godine, glumica je godinu i po dana na svet donela i sina Nooma.

Palata

Njihov dom američki mediji procenili su na neverovatnih od 4,5 miliona evra. Sve je uređeno po ukusu lepe glumice i voditeljke Nine. Kako navode američki mediji, ova vila je izgrađena 1919. godine, ali je nedavno renovirana, te sada odiše luksuzom hotela sa pet zvezdica.

Prema opisu, ova rezidencija ima tri spavaće sobe i jednak broj kupatila, raspoređenih na dva sprata.

Ulaz u ovu "palatu" kako je mnogi nazivaju obeležava dvorsko predvorje, koje ne odskače od luksuza ostatka dela doma.

Bioskop na otvorenom

Fasada je obložena drvetom, ispred kuće je bazen, kao i bračni krevet na tremu. Posebno je zanimljiv bioskop na otvorenom, i to što je kuća skrivena iza zelenila i visoke žive ograde.

Na prvom spratu su formalna dnevna soba i trpezarija, kao i kuhinja u kojoj dominira mermer, sa kuhinjskim ostrvom i vrhunskim kuhinjskim uređajima; tu je čak i soba za bilijar, dok su sve tri spavaće sobe na spratu.

Nina gradi internacionalnu karijeru. Iako joj je dom u Los Anđelesu, Nina vredno radi i u Srbiji.

Oduševila javnost

Nedavno je na Instagramu pokazala da ćerku Noru uči pravoslavnim običajima, kao i da naslednica tečno govori srpski.

Dok su farbale jaja za Vaskrs, Nina je snimala naslednicu i pitala je:

- Nora šta radiš? - pitala ju je Nina.

- Farbam jaja - rekla je devojčica na perfektnom srpskom.