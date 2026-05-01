Janu Šušteršić publika je upoznala kao pevačicu "Nevernih beba", a kada je napustila ovaj bend 2011. godine, povukla se iz medija i o njoj se jako malo zna.

Detinjstvo

Rođena 21. septembra 1985. godine u Ljubljani, a prve tri godine života provela je u Libiji. Godinu dana živela je u rodnoj Ljubljani, a kada su joj se roditelji razveli nastavila je život u Beogradu.

Školovanje

Pohađala je Srednju muzičku školu "Dr. Vojislav Vučković", a sa samo 17 godina uspešno je upisala Muzičku Akademiju u Beogradu. Važila je za ogroman talenat, a na klaviru je bila pravi mali virtrouz.

Jana Šušterčić u spotu Nevernih beba Foto: Instagram

Nešto kasnije osnovala je sa društvom pop bend, a jednom prilikom se i takmičila u 3K duru gde je i upoznala frontmena Nevernih beba koji ju je kasnije pozvao da peva u njegovom sastavu.

Samostalnost

2011. godine je napustila bend i rešila da krene samostalnim koracima, a najveću ekspanziju doživela je u Sloveniji nakon pobede u emisiji "Ja imam talenat".

Sa Sergejem Ćetkovićem snimila je duet, a 2019. godine pevala je i na Beoviziji.

Danas je aktivna na društvenim mrežama, te neretko objavljuje sadržaj iz privatnog i poslovnog života.

Neverne bebe

Milan Đurđević, osnivač i frontmen benda, u svojoj životnoj priči za Kurir otkrio je kako je nastala grupa koja traje gotovo tri decenije.

Grupu sam napravio 1993, u trenutku kad se zemlja raspadala. Imao sam potrebu da pišem o sopstvenoj stvarnosti. Ime Neverne bebe je neprolazni simbol bunta prema vremenu čiji smo hroničari. Hteli smo tih devedesetih da skrenemo jednom metaforom pažnju na to kakav vid kvazikulture se nudi mladim ljudima. Na plakatu koji je najavljivao naš prvi nastup bila je ilustracija cucle sa žiletom, što je delo mog prijatelja iz Valjeva i dizajnera Dušana Arsenića. Bilo je jako teško.

Točak svirao "Daire"

Prva pesma je bila "Veliki je bog", "Hiljadu godina krvavih lutanja", a na tom albumu nam je Točak svirao "Daire" kako bi nam dao vetar u leđa. Niko nije hteo da lepi naš prvi plakat. Ta ideja nije prošla u startu. "Veliki je bog" je bio potreba da ukažemo na duhovnu vertikalu jer smo počeli da se raspadamo kao društvo i pojedinci. Niko nije znao na koju će stranu. Upali smo u zamku demokratije da moraš da se opredeliš za nekog, a ovog drugog moraš da mrziš. To je sve bilo jako komplikovano. Muzikom smo hteli da pokažemo drugu vrstu ideje. Veliki bendovi tada nisu svirali, već samo pojedinci. Probali smo da sviramo, krenuli smo s kaverima.

Tu se desila jedan čudna stvar. Zamislite, postali smo najbolju klupski bend u regionu. Nije tu bilo para, da se razumemo. To svima pričam. Sedam ili osam godina smo bili na nuli. Imali smo da preživimo. Tih godina se pojavio turbo-folk. Neki ljudi su tada odlazili iz benda jer nisu verovali u moju ideju. Ranđa, Vlajko i ja smo ostajali, a drugi su odlazili. Nije bilo izvesno da ćemo napraviti veliku karijeru.

3K dur

Negde 1997. godine smo izbacili pesmu "Dvoje", pa je došao "3K dur". Mislim da smo tada bili popularniji nego danas. Svirali smo subotom u lajvu na nacionalnoj televiziji. Mi sviramo, a amateri pevaju. Bilo je vrlo naporno. Iz tog šoua je izašlo mnogo dobrih pevača: Marija Šerifović, Jelena Tomašević, Ivana Selakov, Ana Nikolić, pevač Generacije 5, ali i Frajle... Pesma "Dvoje" je prošla zid. Nekako je ona obeležila našu karijeru i ljudi su počeli da nas prepoznaju, a taj klavirski uvod je moja kopča s klasičnom muzikom. Drugo, album je bio naš ambijentalni rok, a na njega smo potrošili 300 sati u studiju. Bez te pesme nije mogla da prođe nijedna žurka u gradu.

Jana i Jelena

Počeli smo da sviramo u kultnoj "Sinemi", koju je tada držao Nikola Kojo, i to nedeljom. Baš su me nedavno pitali šta bih voleo da mi se ponovi u karijeri, odgovorio sam - jedna nedelja u "Sinemi". Koncerti su počinjali u ponoć i trajali do dva. Ulazio je u taj klub najlepši svet Beograda. Čekali su ljudi na kiši satima da neko izađe kako bi ušli. To je bila najbolja energija. Voja Nedeljković je tada došao sa idejom da radimo "3K dur". Napravili smo audiciji i napravili format koji je bio neverovatan. Nije ni iz jednog formata izašlo toliko zvezda. U emisiji smo našli i pevačice Jelenu i Janu.