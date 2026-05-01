Ovakav trio niko nije očekivao
TRI SVETA, JEDNA PRIČA: Darko Lazić, Đani i Đus spajaju kafanu i ulicu, a “Pismo” dobija novi nastavak!
Nakon velikog uspeha pesme “Pismo”, stiže njen nastavak koji podiže emociju na potpuno novi nivo.
Ovoga puta, snage su udružili Darko Lazić, Đani i Đus - trio koji na prvi pogled deluje nespojivo, ali upravo u toj razlici leži magija.
Ova pesma donosi priču iz tri ugla: bol, kafansku iskrenost i urbanu realnost. Nastavak “Pisma” nije samo pesma, već dijalog emocija, nastavak neispričane priče i ogledalo života koji mnogi žive, a retko izgovaraju naglas.
Darko Lazić, Đani i Đus Foto: Tsunami
Spoj narodnjaka i repa, tuge i istine, čini ovu numeru kandidatom za jedan od najupečatljivijih dueta godine ili bolje rečeno, ovo je trio koji briše granice između žanrova.
Ako je prvo “Pismo” dirnulo dušu, nastavak će je otvoriti do kraja.
