Pevačica Ivana Šašić šokirala je javnost svojim nedavnim životnim ispovestima. Naglasila je da je zahvalna svom bivšem mužu na neverstvu.

Šašićkin nekadašnji partner, Bojan Simić, načinio je preljubu sa gospođom starijom 14 godina od njega. Upravo to je bio okidač nakon kog je usledio razvod braka.

Ovako su oni izgledali nekad:

"Hvala što me je prevario"

Pevačica se osvrnula na tu neprijatnu situaciju.

- Hvala mužu što me je prevario, ja sam se rešila budale. Hvala mu, jer drugačije ne bih mogla da ga se rešim. Moja greška je bila u izboru, ja se moje greške reših - izjavila je Ivana.

Ona je istakla da nije imala mira od bivšeg supruga zbog neprekidnog uznemiravanja, a progovorila je i o mogućnosti da ponovo veruje nekom muškarcu.

- Ja nisam mogla da ostanem živa od njega, to je bilo zvanje svaki dan, po ceo dan - priznala je pevačica.

Ona se potom nadovezala.

- Koju zvezdu da mi skine da bih mu poverovala da je to tako. Nemam više to čime bi mene neko osvojio, neka bude normalan i čovek, ništa drugo mi ne treba. Ja laž prezirem, veliki sam protivnik toga - izjavila je.

Priznaje da prevaru nije mogla ni da nasluti, pa je nedavno podelila i svoj stav o ženama koje ostaju u disfunkcionalnim odnosima.

- Ćute zbog svojih interesa. I onaj za koga nikada ne bi pomislili da vara ženu, dešava se da vara. Isto tako, ima i žena za koje nikada ne bi pomislio da varaju muževe, pa varaju, ali su tu iz nekih interesa svojih - zaključila je tada naglašavjući da deca nikada ne treba da budu izgovor zbog kog se ostaje u braku koji ne valja.

Ističe da i ta deca osećaju posledice toksičnog odnosa svojih roditelja.

Napisala testament

Veliki šok usledio je kada je pevačica otkrila da je još pre jedne decenije napisala testament. Pominjući bivšeg muža sa zadrškom, prokomentarisala je tu temu.

- Pogotovu kada je čuo da imam testament napisan, i to je bio jedna od razloga - rekla je.

Sve ide u ruke dece

Ivana je svu svoju imovinu prepisala svojoj deci, postavljajući se zaštitnički prema njima.

- Sve što imam nasleđuju moja deca. Već sam napisala testament, zato što sam stalno na putu, stalno sam negde, vozim, idem, radim, noću putujem... Ne znam, može nešto da mi se desi, a oni maloletni. Da zaštitim njihove interese, da njima ostane to što sam ja stekla. Da niko nema prava da uzima njihovo, nego da zaštitim njih - iskrena je pevačica.

Šašićka je naglasila da je ovu odluku donela još u ranim četrdesetim godinama i da njeni naslednici do skoro nisu ni znali da postoji ovaj dokument.

- To je njihovo, ja nemam ništa. Da imaju 17 i 18 godina, ne znaju da sam napisala testament. Ja sam to uradila pre, pa ima 10 godina sigurno. Ja sam njima sve, ja moram da razmišljam o tome, o njihovom interesu. Sve pola, pola dele - zaključila je brižna majka.

