Doris Dragović je pevačica koja je uvek bila na meti raznih spekulacija, a dve glavne priče je vezuju za navodne afere sa Željkom Ražnatovićem Arkanom i Zdravkom Čolićem.

Bilo je više izvora koji su svojevremeno tvrdili da je pre veze sa Cecom, Arkan bio oduševljen Doris Dragović.

Nebojša Tubić Žabac, kontroverzni biznismen koji je inače poznat po vezi sa pokojnom Ksenijom Pajčin, potvrdio je ove spekulacije.

"Najbolji intimni odnos u životu"

Jednom prilikom, Tubić je ispričao kako je Ražnatović "odlepio" za pevačicom.

- Kada je i Arkan konačno bio s njom, rekao mi je da mu je to bio najbolji se*s u životu. Bio je potpuno očaran tom ženom. Rekao mi je da to nije normalna ženska, već da je vrh vrhova - tvrdio je Žabac.

Bila je velika afera

Još ranije, mediji su prenosili da je Arkan nagovarao Doris da se preseli u Beograd iz Hrvatske zbog njega. Bivši pertner Lepe Lukić i estradni menadžer Vlada Perović pričao je kako je jednom zatekao Doris i Arkana u separeu svog kluba

- Arkan i Doris su se negde u gradu upoznali. Znam da ih ja nisam upoznao. Ona je tada došla sa njim kod mene u klub. Kada sam došao u lokal oko jedan sat, oni su već bili tamo. Posle je ona to negirala u hrvatskim novinama. Bila je to velika afera. Objavljene su i fotografije na kojima sedi sa njim u separeu - rekao je Perović, dodajući da ne zna da li su zaista bili u vezi.

- Možda su i bili, ne znam zaista - rekao je Vlada.

Romansa Čole i Doris

Zdravko Čolić je godinama skrivao istinu o odnosu sa pevačicom. Mada, nikada nisu manjkale priče o tome da je bio "lud za njom", ali i spekulacije da su zapravo bili zajedno.

- To je bio šou "Ti si mi u krvi", koji smo snimali u Deliblatskoj peščari i Novom Sadu. Nedavno smo se sreli na zagrebačkoj televiziji, a Doris mi je u šali rekla: "Ja sam Ruška, sećaš se?" Naime, bila je Ruška u istoimenom spotu. Tada je pevala u splitskoj grupi "More". Bila je vrlo zgodna, malo smo očijukali, bilo mi je slatko. Žao mi je što je većina tog materijala izgubljena - ispričao je pevač za Večernje novosti.

Doris nije njeno pravo ime

Iako je jedna od najpoznatijih pevačica iz nekadašnje Jugoslavije, a malo ko zna da joj u lično karti piše potpuno drugo ime.

Pravo ime pevačice koja već decenijama širom regiona osvaja publiku svojim pesmama je Dorotea Budimir.

Doris je bio samo nadimak koji je kasnije postao i umetničko ime pevačice koja je svojim glasom razbijala sve barijere.

Razlog nije bio hir, ni pomodarstvo, već svesna odluka da izgradi umetnički identitet koji će biti upečatljiv, lako pamtljiv i, što je njoj lično bilo najvažnije, drugačiji.

U nekoliko intervjua priznala je da joj je ime Dorotea zvučalo previše ozbiljno za muzičku scenu na koju je stupila kao veoma mlada.

- Doris je bilo jednostavnije, zvučnije, a opet dovoljno posebno. Nisam želela da budem kliše, ni po imenu, ni po izgledu, ni po muzici - izjavila je pevačica jednom prilikom.

Inače, Doris je godinama govorila kako je zapravo veoma stidljiva, te joj nimalo ne prija status dive, ali jasno je zašto je isti dobila.

- Razumem to da ljudi traže nekakvu svoju ekspresiju da traže način da izraze nešto što možda osećaju pa onda će nekad takva titula biti ili etiketa međutim ono što je meni mnogo važnije od istih tih ljudi je ta dobra priča, ta cela energija, to svetlo koje i mene obasja ma koliko bili od mene - ispričala je Doris jednom prilikom.

