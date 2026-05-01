Pevačica Milica Ristić vešto je krila trudnoću sve do danas kada je pokazala svoj trudnički stomak i saopštila lepe vesti.

Ona ne krije oduševljenje i sreću zbog dolaska prinove.

Pevačica sa Nikolom Rađenom ima sina Alekseja, a u tajnosti dži pol deteta kao i to ko je otac.

- Presrećna sam, bebac raste i jedva čekam da po drugi put postanem mama - rekla je pevačica za Blic.

Pričala da želi drugi brak

Milica je ranije, takođe za Blic, govorila o odnosu sa Rađenom, kao i o želji da se ponovo uda.

- Ako nismo uspeli kao partneri, bitno je da uspemo kao roditelji, dete je pečat svačije ljubavi, ono ne treba da ispašta zbog nekih stvari koje su nastale u partnerskom odnosu, dobro funkcionišemo kao roditelji. Mi nikad nismo imali ratne sekire, on je moja podrška u svemu. Imamo zajedničko starateljstvo, ako on ne može od svojih poslovnih obaveza, tu je “baka servis” koji je uvek prisutan, ali gledamo nas dvoje da se uskladimo - rekla je.

Čuje se sa Anom Kokić

Kokićku, takođe Rađenovu bivšu, su u jednoj emisiji pitali da li je tačno da se čuje sa Milicom, a ona je potvrdila i objasnila u kakvom su odnosu.

- Da, to je tačno - rekla je Ana, pa pojasnila.

- Nas deca povezuju. Ona ima sina, ja imam ćerke, oni su sestre i brat. Nema šta, komuniciramo najviše povodom toga, najviše zbog njih, a i koleginica mi je - rekla je Ana Kokić.

Ljubavni status Nikole Rađena

Vaterpolista je prošle godine za Republiku progovorio i o svom ljubavnom statusu.

- Slobodan sam. Što se mene tiče, fizički izgled je jako bitan, intelekt je jako bitan, harizma. Energija najbitnija. Zbog razgovora, šale, društva... Iz osnovnih stvari se rađa hemija. Može da bude boginja, a da je prazna... Nisam siguran sad da sam spreman za neku ozbiljnu vezu - rekao je Rađen tada.

Šok detalji razvode Milice i Nikole

Izbor blizak bivšem paru je govorio ranije za Kurir o šok detaljima raskida.

- Čim se posle porođaja vratila poslu i nastupima, Milica je više vremena provodila van kuće. Nikola je imao maksimalno poverenje u nju, čuvao je zajedničko dete dok je ona pevala. Jednom prilikom je radila na veselju i umesto da se vrati mužu i bebi posle svirke, što je do tada uvek bio slučaj, ona je otišla na sledeću zabavu. Tako je i upoznala Stefana Milojevića. On joj je prišao i varnice su sevnule među njima - kaže on i dodaje:

- Nije uspela da se odupre strastima, već se prepustila uživanju sa Stefanom, pa je sve češće išla u restoran na Vračaru, gde je on imao svoj separe. Nikoli je postalo sumnjivo, ali neko vreme nije obraćao pažnju. Milica je bila jako nervozna, počeli su da se svađaju i raspravljaju, da bi Rađen jednog dana od prijatelja saznao da Milica razmenjuje nežnosti sa Stefanom pred svima. Ni tada nije poverovao - priča naš izvor blizak pevačici u tom momentu.

Tada smo kontaktirali sa Rađenom, ali on je ostao pri stavu da ne želi da daje komentare u javnosti o ovoj temi. Na broj telefona poznat redakciji Milica se nije javljala, a do Stefanovog kontakta nismo uspeli da dođemo u tom momentu.

