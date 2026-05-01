Slušaj vest

Ana Radulović, voditeljka Elite, ovog 1. maja provodi Praznik rada dinamično, preko dana sa sinom, a veče je rezervisano za emisiju "Pitanja novinara".

1/5 Vidi galeriju Ana Radulović u provokativnom bikiniju Foto: Printscreen

"Najbolje se osećam u trenerci"

Ana je govorila o svim aktuelnim temama sa imanja u Šimanovcima, ali se prisetila i svog detinjstva, prenosi Blic.

- Prvi maj kod mene izgleda tako što se ne zna gde je, da li na ovoj jednoj ili na drugoj strani. Nekada se znalo unapred kako će izgledati, uvek sam imala veliko društvo i zajedno smo ga čekali i odlazili na Avalu, jer stanujem blizu i to je uvek bilo mesto za organizaciju svega. Sada uvek čekam taj dan da odmorim i nigde ne idem, ali ovog puta ću raditi uveče, jer emisija ne trpi i ne ispašta - iskrena je Ana.

Na pitanje da li je uvek sređena, Radulovićka je demantovala, objašnjavajući kada se najbolje oseća.

-Najbolje se osećam kod kuće u pidžami ili trenerci sa punđom na glavi i to je moje najopuštenije i najmirnije stanje, ali i sa druge strane, volim da se sređujem.

O aktuelnim dešavanjima u Šimanovcima

Pripreme za novu sezonu su počele, a voditeljka i sama naglašava da je iznenađujuće koliko stvari se izdešavalo pred kraj Elite 9.

1/5 Vidi galeriju Elita 9 Foto: Printscreen YouTube

- Sve je pomršeno i zamršeno i ne znam da li je ikada bila ovakva situacija kao sada i prvi put mi se dešava da jedva čekam sve teme da čujem, uglavnom se za bar dve teme vežem, a sada jedva čekam da sve teme prođu. Mi već pripremamo i novu sezonu, ali pripreme traju uvek tokom cele godine, ali tu ja nemam posebne zahteve, jer se ni ne pitam, jer ljudi koji odlučuju o tome su dokazali da su najbolji i ne mešam se

"Sofijina mama se ogrebala za poklon od Daneta"

U poslednje vreme glavna aktuelnost u pomenutom formatu jesu Sofija Janićijević i njena navodna afera sa Danetom koji ima 70 godina. Ova vest je uzdrmala javnost, pa se o tome uveliko priča i piše.

Ana je dala svoj komentar o ovome.

1/5 Vidi galeriju Sofija Janićijević nekad i sad Foto: Printscreen YouTube, Youtube printscreeen, Instagram

- Trenutno smo svi u toj temi, oko gospodina Daneta i stvarno se čudom čudim i čekam da vidim koje će nam nove informacije otkriti. Uvek čekam za sve da dobijemo dokaze i uglavnom tako i bude. Mama je priznala da je Sofija dobijala poklone, ali kako kaže od fana, pa našaliću se verovatno se i mama ogrebala za koji poklon. Videli smo sve što smo videli i stvarno snimci govore. Nije normalno da jedan fan da toliki novac, naravno, prelepo je sve što im šalju ljudi i što ih podržavaju, ali 50. 000 evra je jedna ozbiljna cifra i nevezano za tu temu, ljudi ne treba toliko da im daju, jer oni i te kako dobro zarade - govori Radulovićka.

Dane (70) ulazi u Elitu?!

Voditeljka se osvrnula na mogućnost da publika na malim ekranima upozna dotičnog Daneta.

- Tako bih volela da taj čovek uđe, ja ne znam… Sad ne spavam, tad tek ne bih spavala. Ne smem ništa da pričam, ali sve se šuška i gledaoci neka budu strpljivi, jer svašta nešto nas očekuje u narednom periodu - priznala je.

1/6 Vidi galeriju Sofija Janićijević Foto: Printscreen, ATA images, Pritnscreen

Sofijina majka o ćerki i Danetu

Majka rijaliti učesnice, Brankica Janićijević, nedavno je rešila da otvori dušu za Pink.rs i progovori o svim aktuelnim dešavanjima koji se tiču njene ćerke.

- Verujte mi da nisam ispratila šta se dešava, katastrofa je što se Terza i Sofija vređaju. Ja od početka nisam podržavala njihov odnos jer to nikakva ljubav nije bila.Prošle sezone je on nju ostavio na cedilu, a to da je bila ljubav on ne bi bio sa tri devojke na njene oči. Sofija me baš razočarala jer kad je ušla, rekla sam joj da ne ulazi u vezu, a posebno ne sa Terzom. Ja sam se setila samo šta sam preživela od dotične Milice prošle godine, to su svi zaboravili - rekla je Brankica.

1/8 Vidi galeriju Sofija Janićijević Foto: Petar Aleksić, Printscreen, Instagram

Ne prestaju da se nižu spekulacije, ali i dokazi, o odnosu Sofije i Daneta (70), pa je Brankica rešila da detaljno popriča o tome.

- Čovek može da iznosi šta hoće i da priča da ja znam da je verena, ali valjda se veridba ne krije. On da je imao neke poštene namere on bi došao kod mene kući i rekao da su vereni. Ništa ne razumem, jako sam loše zbog situacije jer mi nameću da znam nešto što ja stvarno ne znam. Ja sam pitala nekoliko puta Sofiju : ''Zbog čega Dane želi toliko da ti pomogne i šalje garderobu''? To nije bio samo Dane, njoj su slali fanovi ne znam odakle sve. Ja sam u kontaktu sa njenim fanovima i družimo se, ako meni zatreba pomoć, ja pitam: ''Kako i šta da uradim''. Viđali smo se sa tim fanovima, pa je l' treba po portalima da se piše da je sa svima verena? Ja ne znam za to što joj je slao toliki novac preko Western Uniona, a nije istina da je on meni pravio kupatilo. Ja nisam pravila kupatilo jer ga imam, samo sam dodala neke detalje. Ja ne znam ni za bazen, znam da je rekla da se on bavi građevinom i da hoće da joj pomogne. Nju sam i tu isto pitala: ''Zašto taj čovek želi da ti napravi bazen?'', bilo mi je čudno da joj toliko pomaže. Ona mi je objasnila da je on bio njen fan i da je na sve načine pokušavao da dođe do nje. Mene je Dane mogao da nađe prošle godine, a nije. On je stao uz nju uz priču da mu je bilo žao Sofije, a za veridbu prvi put sad čujem. Ne mogu da poverujem da čovek ima toliko godina i da ne dođe kod mene da mi kaže da je verio moju ćerku. Čujte HTEO JE, ja sam htela da idem u Pariz, pa nisam otišla ove godine - rekla je Brankica tada.

BONUS video: