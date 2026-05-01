Oni su započeli ozbiljnu svađu koja se završila neverovatnim otkrićem.

Pojedini ljudi, a među njima i Asmin Durdžić se još na početku sezone izdvojio u odnosu na ostale učesnike u Beloj kući. Podsetimo, deveta sezona počela je 13. septembra prošle godine kada je na imanje ušlo 53 takmičara.

Izlanula se

Kako su njegove svađe česta tema medija, posebno je privukao pažnju sukob sa Milenom. Njih dvoje su nedavno napravili veliki haos, a Milena se čak izlanula u želji da ponizi Durdžića.

Dok su pljuštale uvrede u kući, Kačavenda je Asminu u lice sasula surovu prognozu njegove veze sa Majom Marinković, ali je tom prilikom otkrila i do kada će rijaliti trajati, a to je informacija koju produkcija još uvek drži u tajnosti.

- Trpećeš ovde Majine batine sve do 18. jula, a posle će da te šutne, kada se ovo završi - urlala je Kačavenda na sav glas i na taj način otkrila gledaocima Elite da se sezona završava u subotu 18. jula 2026. godine.

Voditeljka Elite o aktuelnostima

Ana Radulović je govorila o svim aktuelnim temama sa imanja u Šimanovcima, prenosi Blic.

Pripreme za novu sezonu su počele, a voditeljka i sama naglašava da je iznenađujuće koliko stvari se izdešavalo pred kraj Elite 9.

- Sve je pomršeno i zamršeno i ne znam da li je ikada bila ovakva situacija kao sada i prvi put mi se dešava da jedva čekam sve teme da čujem, uglavnom se za bar dve teme vežem, a sada jedva čekam da sve teme prođu. Mi već pripremamo i novu sezonu, ali pripreme traju uvek tokom cele godine, ali tu ja nemam posebne zahteve, jer se ni ne pitam, jer ljudi koji odlučuju o tome su dokazali da su najbolji i ne mešam se - rekla je.

Dane (70) ulazi u Elitu?!

Voditeljka se osvrnula na mogućnost da publika na malim ekranima upozna dotičnog Daneta.

- Tako bih volela da taj čovek uđe, ja ne znam… Sad ne spavam, tad tek ne bih spavala. Ne smem ništa da pričam, ali sve se šuška i gledaoci neka budu strpljivi, jer svašta nešto nas očekuje u narednom periodu - priznala je.

