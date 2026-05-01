Srpski influenser kojeg na društvenim mrežama prati više od 200.000 pratilaca Nemanja Milović i njegova supruga Nina Jovanović, koja broji oko 50 hiljata pratilaca, dobili su ćerku.

Naime, Jovanovićka se porodila 28. aprila, što je influenser i obelodanio na Instagramu, napisavši u opisu "28. 4. na ovaj svet došla je Hana Milović" uz emotikon belog srca, a bela boja najčešće predstavlja nežnost i čistoću.

Komentari ispod fotografije na kojoj se on, supruga i njihova ćerka drže za ruku su se samo nizali.

"Bravo, mama i tata, dobro nam došla, princezo!", "Da vas Bog čuva sve zajedno! Čestitam od srca! Grlite se i mazite to čudo", "Čestitke mami i tati na ovom divnom daru života" - samo su neki od komentara prijatelja i pratilaca na društvenim mrežama.

Porođaj duži od dva dana

Ono što je posebno privuko pažnju u ovoj priči jeste što je Nina želela da se porodi u svom domu u Americi, a porođaj je trajao više od dva dana.

- Porođaj je trajao 50 sati, a sa druge strane dočekali su je njen tata i baka. Na svet je stigla Hana Milović. Hvala svima na lepim rečima. Javićemo se kada budemo spremne - obavestila je ona na društvenim mrežama.

Ona je takođe, otvoreno razgovarala o kućnom porođaju.

- Mnogo mi znači što gotovo svakodnevno čitam prelepa iskustva žena sa kućnog porođaja, uprkos tome što je mnogo onih koje su uplašene i nemaju poverenja ni u sebe, ni u Boga koji je sve savršeno osmislio - zaključila je ona.

Redovno trenirala u trudnoći

Ona je, sudeči po objavama na mrežama, održavala formu i redovno posećivala teretanu. Mnogi su bili oduševljeni njenim izvajanim telom čak i u trudnoći.

Nina je sa svojim pratiocima na mrežama delila savete o treninzima i pokazala na koji način to radi, iako u poodmakloj trudnoći, vidno je bila snažna.

- 39. nedelja trudnoće - napisala je ona tada u opisu videa na kom vežba u teretani.

Porodična tragedija

Jednom prilikom je Nemanja Milović na svom Fejsbuku posvetio objavu svom nastradalom bratu Stevanu Zečeviću Zeki koji je poginuo u saobraćajnoj nesreći.

Influenser Nemanja Milović, poznat po tome što na društvenim mrežama deli savete o treninzima i zdravom načinu života, otvoreno je govorio o velikoj tragediji iz svoje mladosti. Naime, otkrio je da je njegov brat Stevan Zečević, poznat kao Zeka, tragično nastradao nakon učešća u rijalitiju "Veliki brat", u vreme kada je Nemanja imao samo 17 godina.

- Nema dana da ne pomislim na mog burazera, i svaki put razvučem osmeh kad se setim šta smo sve radili. Danas bi napunio 37 godina. Odrasli smo zajedno,kad smo bili klinci imali smo čudno jaku konekciju, s obzirom da je bio 5 godina stariji,znali smo satima da pričamo i da se družimo,kasnije sa mojih 15 godina me je poveo u kafanu i od tad smo sve radili zajedno kao prava braća,čuvali se međusobno,vijali devojke,cugali i mnogo se smejali. Svaki put kad bi me pratio na trening govorio mi je jednu rečenicu koja mi se urezala u pamćenje “Daj sve od sebe...” Volim što mogu svake godine na njegov rođendan da oživim uspomenu na mog omiljenog lika u životu,a to je lik mog brata Zeke,sve koristim šta si me naučio,i dalje vijam devojke na tvoje fore i slušam kul muziku koju si me ti naučio i dalje čuvam tvoju ekipu kao što si ih ti čuvao,i dalje dajem sve od sebe na treningu...večno zahvalan na svemu i sve što uradim dobro u životu u tvoju je čast i uvek će biti tako. Srećan rođendan legendo! Stevan Zeka Zečević 1983-2007 - napisao je 2020. godine Nemanja Milović na svom Fesbuku.

Auto sleteo u reku

Auto je sleteo u reku kada se dogodila pogibija troje učesnika Elmira Kuduzovića, Stevana Zečevića Zeke i Zorice Lazić.

"Veliki brat" koji je sniman 2007. godine prekinut je, odlukom produkcije, zbog pogibije troje učesnika koji su ranije napustili šou. Elmir Kuduzović, Stevan Zečević Zeka i Zorica Lazić doživeli su saobraćajnu nesreću kad je automobil u kojem su se vozili pri brzini od 150 kilometra na sat neobjašnjivo promašio most, sleteo s puta i odleteo u reku. Troje od četvoro takmičara je poginulo na mestu, dok je Vladimir Sarić preživeo samo zato što je ispao iz auta. Vest o njihovoj smrti 29. decembra ujutru šokirala je i rastužila celu Srbiju, ali i region. Bili su mladi i želeli su da postanu poznati, ali sudbina je za njih imala drugi plan.

