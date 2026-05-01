Pevačica iz Barakuda benda, Marija Milenković, preminula je u 48. godini života.

Milenkovićka je napustila ovaj svet 28. aprila, a iza sebe je ostavila neutešnu porodicu i dvoje dece.

Marija Milenković Foto: Printscreen/Youtube/PGP RTS

Sahrana u Vrnjačkoj banji

Sahrana pevačice Marije Milenković je održana 28. aprila na groblju u Vrnjačkoj banji, a od nje su se oprostili i meštani ovog mesta ističući koliko je bila voljena.

- Marija, ostaješ u sećanju kao glas, osmeh i dobrota koja se ne zaboravlja. Neka ti je laka zemlja, a onima koji su te voleli neka ostane uteha što su te imali. Zbogom, Marija - na Fejsbuku je osvanula ova posveta kada su se prijatelji javno opraštali od pevačice.

Duet sa Slavkom Banjcem

Marija je sa Slavkom Banjcem je snimila hit "Anđeli u svili".

- Pesma „Anđeli u svili“ je bila tu negde, Marija i ja smo je zgrabili i sada smo u čvrstom zagrljaju sa našim anđelima - ispričao je ranije Slavko Banjac za "Grand".

Marija se tada nadovezala.

- Ovo je prilika koja se dugo čeka. Ponosna sam na ovu saradnju, ovo sam prava ja - govorila je ona tada.

