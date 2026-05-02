"IMAJU KAO MILIONE, DOĐEŠ DA PEVAŠ NI 50 EVRA NE DAJU" Pevačica oplela po sportistima: Zovu mamu i tatu da pitaju...
Sandra Afrika jedna je od najgažovanijih pevačica tokom cele godine. Pevačica je čest gost na privatnim proslavama, veseljima u klubovima, a jednom priliko govorila je o tome koliko su sportisti velike "štekare".
- Imaju kao milione neke, ovo-ono, veruj mi, kad dođeš da im pevaš, niko ne izvadi ni 50 evra da plati pesmu. Toliko o njihovim parama. Da ne pričam o tome da moraju da zovu tatu i mamu da pitaju za neke stvari, da li mogu da plate - govorila je Sandra za nemačku televiziju.
Dodala je i da mnogi od njih zavise od roditelja kada je trošenje novca u pitanju, te je demantovala priče o luksuzu i privatnim avionima.
- Tako da, molim te, šalju avione i to, ko, bre, šalje avione. To su budalaštine, niko od njih ne šalje nikakav avion. Ne meni, nego, prosto, to je tako. Oni su, bre, štekare.
Sandra je potom govorila i o svom novom stanu i selidbi.
- Stan ne košta milion, košta manje, ali dok se sve napravi, doguraću do miliona. U fazi sam selidbe, pakleno mi je, jedva sam izvukla šta ću da obučem. Taman da uđem u novi stan, pa ide radno leto, biću u stanu od septembra. Dok sam ne uradiš nešto, nema ništa - kaže Sandra.
Osvrnula se i na tiktokera Ognjena Stanojevića Đuntu, sa kojim često snima sadržaj za društvene mreže.
- Naravno da volim mlađe, mi smo drugari, snimamo i zezamo se, super je dečko, dosta je zreliji za svoje godine, rekla bih da jesmo. To je samo drugarstvo - rekla je pevačica.
Veza sa menadžerom trajala 8 godina, danas su prijatelji i saradnici
Na kraju je govorila i o bivšoj vezi sa Mikišom, kao i o porodici i braku.
- Mi smo tada bili osam godina zajedno i naravno da sam htela, ali Mikiša je bio u nekoj fazi karijere. On je više bio taj kroz naš život karijerista nego što sam ja, obično su žene te koje gledaju kad će da rađanju decu. Ja u tom momenti nisam gledala, iz tog ugla hvala mu. Mogli smo, ali dobro, šta da se radi. Mikiši je život sprdnja, iako je napunio 50 godina, ne znam kad će da se uozbilji. Tu sam za neki savet ako mu treba. U venčanici ne, ne svadbu, kao majku sebe vidim, što se dece tiče da, ali da ja sad pravim svadbu mene to smara. Volim da idem na svadbe, ali to je veliko mučenje, bolje da odu negde sami, da uživaju - rekla je Sandra.