Slušaj vest

Sandra Afrika jedna je od najgažovanijih pevačica tokom cele godine. Pevačica je čest gost na privatnim proslavama, veseljima u klubovima, a jednom priliko govorila je o tome koliko su sportisti velike "štekare".

- Imaju kao milione neke, ovo-ono, veruj mi, kad dođeš da im pevaš, niko ne izvadi ni 50 evra da plati pesmu. Toliko o njihovim parama. Da ne pričam o tome da moraju da zovu tatu i mamu da pitaju za neke stvari, da li mogu da plate - govorila je Sandra za nemačku televiziju.

Dodala je i da mnogi od njih zavise od roditelja kada je trošenje novca u pitanju, te je demantovala priče o luksuzu i privatnim avionima.

- Tako da, molim te, šalju avione i to, ko, bre, šalje avione. To su budalaštine, niko od njih ne šalje nikakav avion. Ne meni, nego, prosto, to je tako. Oni su, bre, štekare.

Sandra je potom govorila i o svom novom stanu i selidbi.

- Stan ne košta milion, košta manje, ali dok se sve napravi, doguraću do miliona. U fazi sam selidbe, pakleno mi je, jedva sam izvukla šta ću da obučem. Taman da uđem u novi stan, pa ide radno leto, biću u stanu od septembra. Dok sam ne uradiš nešto, nema ništa - kaže Sandra.

Pevačica Sandra Afrika iz prvog reda prati koncert svog kolege Saše Kovačevića

Osvrnula se i na tiktokera Ognjena Stanojevića Đuntu, sa kojim često snima sadržaj za društvene mreže.

- Naravno da volim mlađe, mi smo drugari, snimamo i zezamo se, super je dečko, dosta je zreliji za svoje godine, rekla bih da jesmo. To je samo drugarstvo - rekla je pevačica.

Veza sa menadžerom trajala 8 godina, danas su prijatelji i saradnici

Na kraju je govorila i o bivšoj vezi sa Mikišom, kao i o porodici i braku.