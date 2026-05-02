Starleta Stanija Dobrojević više puta je isticala svoje poznanstvo sa osnivačem magazina Plejboj Hjuom Hefnerom, za koga kože da je uprkos godinama bio džentlmen.

Kako je ranije govorila, često je prisustvovala njegovim zabavama, pozirala za fotografije, igrala golf, a u jednom trenutku ušla je i u najuži krug od 12 devojaka koje su razmatrane za naslovnu stranu časopisa.

Dobrojevićeva se svojedobno otvoreno prisećala susreta sa Hefnerom:

– Hefner je bio jedan fin dekica, sitan i star, ali pravi džentlmen. Devojke su ga obožavale. Njegova biografija "True Hollywood Story", kao i knjige koje su napisale neke od zečica, potvrđuju da su priče o njemu – istinite. Bio je sa najlepšim devojkama na svetu, sve dok ga nije izdala “snaga” – izjavila je tada Stanija.

Prvi posao i velika zarada

Stanija se sada osvrnula i na svoje poslovne početke, otkrivši kako je izgledala njena prva zarada.

– Prva plata mi je bila 1.000 dolara nedeljno, radila sam kao blekdžek diler u "Harrah’s" kazinu u Atlantik Sitiju. To je bio moj prvi studentski posao. Radila sam tri godine bez prestanka, dok nisam zaradila svojih prvih 100.000 dolara! Taj osećaj ponosa i finansijske nezavisnosti dao mi je slobodu i dostojanstvo u životu – rekla je Dobrojevićeva.

Hju Hefner, osnivač legendarnog "Plejboja" i multi-milionske imperije, preminuo je u 91. godini, 2017. godine. Hefner je preminuo u svom domu, prirodnom smrću.

