Pevač Zdravko Čolić najveća je muška balkanska zvezda, a karijeru je isključivo gradio na višedecenijskim hitovima.

Iako je postigao vanserijski uspeh u muzičkoj karijeri, Čoli je bilo bitno i da se obrazuje, pa je tako završio Ekonomski fakultet i postao jedan od najobrazovanijih predstavnika estrade, odnosno, retkih pripadnika estrade koji su akademski građani. Pevač je studirao u Sarajevu.

Zdravko Čolić sa suprugom Aleksandrom je već dugi niz godina u braku, a iz njihove ljubavi izrodile su se dve ćerke Lara i Una.

Zdravko je prema pisanju čuvenog američkog sajta "Celebritynetworth" jedan od najimućnijih pevača na Balkanu. Naime, Čola važi za najveću zvezdu na Balkanu, a prema podacima iz 2021. godine, njegovo bogatstvo se procenjivalo na 25 miliona evra.

- Čola je srpski Tom Džons. Izdao je 15 albuma i važi za jednog od najskupljih pevača na Balkanu. Napunio je stadion "Marakana", zatim Ušće, a 2019. godine je postavio apsolutni rekord sa 6 koncerata zaredom u beogradskoj Areni, gde ga je slušalo 110.000 ljudi - pisalo je tada na ovom sajtu.

Finansije slaba strana

Zdravko Čolić je oduvek isticao da su mu finansijе uvеk bila slaba strana, iako jе po struci еkonomista.

Popularni pevač uvek je svoju privatnost čuvao za sebe, a zaradu koju mu je donela uspešna karijera nikada nije isticao, te važi za jednu od najskromnijih javnih ličnosti. Tako pevač na svojoj ruci nosi časovnik od "samo" 2.000 evra.

Kako navodi Instagram nalog "Sat na ruci" u pitanju je sat brenda "TAG Heuer Carrera" sa čeličnim kućištem i sa funkcijom hronografa.

- Nе možе čovеk promеniti svoju ćud, nе mislim na način trošеnja i način življеnja, ali kod mеnе jе to malo bilo prеtеrano i dan danas jе - rеkao jе Zdravko Čolić jednom prilikom.

Zdravko Čolić sa porodicom živi u luksuznoj vili na Košutnjaku, na kojoj je nedavno bačena bomba, a svoju privatnost čuva daleko od očiju javnosti.