Iako je Praznik rada, 1. maj, neradni dan za mnoge, pevačicaNeda Ukraden je bila veoma vredna.

Ona je baš na praznik i to u jednom danu snimila četiri spota za četiri nove pesme od koje je jedna duetska. Da je ovoga puta nova Neda potvrđuju njene fotografije, a na pitanje da li joj nešto teško pada odgovorila je:

- Pa iskrena da vam budem sve je teško. Treba okupiti celu ekipu, a sam početak je kada dobijem pesmu jer ja uvek volim da sa autorima nešto izmenim jer volim da pesma bude onako kako sam ja htela i kako sam je doživela, ali to sam ja - žena koja zna šta hoće.

Neda Ukraden Foto: Dejan Milićević

Na pitanje da li je teško pratiti ženu kao što je ona, Neda je odgovorila:

- Ja sam 35 godina srećno razvedena, a zašto sretno zato sto se taj razvod relativno pristojno završio. On je otac moje ćerke i zbog toga je imao svo moje poštovanje, a da smo se slagali ne bi se razveli. Znate kada je neko jaka žena, to treba trpeti, i ako je jaka žena, to je nepodnošljivo jer ta gomila muškaraca oko vas, putovanja, oblačenje, ali mogu vam reći da nisam primetila da mi neko fali jer meni je život ispunjen divnim stvarim.