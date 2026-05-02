EDITA POKAZALA STOMAK U SEDMOM MESECU TRUDNOĆE: Pevačica se utegla svi komentarišu jedno (FOTO)
Edita Aradinović, polako ali sigurno broji do porođaja. Edita je trenutno u sedmom mesecu trudnoće, a sada je objavila selfi u ogledalu i pokazala kako izgleda 2 meseca pred porođaj.
Pevačica je pozirala u crnim uskim helankama u kojima je ponosno pokazala stomak, a mnogi su komentarisali da i te kako blista u trudnoći.
Morala da bira
Pevačica je u dogovoru sa ocem njenog deteta odlučila da oni ne žive u zajendici, ali da o detetu zajedno vode računa, a onda je nedavno govorila o tome.
- Opet, s druge strane, ipak sam se negde mirila s tim da ja neću moći da imam emocionalno stabilnu vezu i da vreme odmiče, ja neću biti mlađa, biću sve starija i, kao, moram da biram; znači ili ovo ili ovo. Ili da nemam ništa, solo devojka, što je meni skroz okej, nemam ništa protiv toga ili da stvaram porodicu pa kako mi Bog namesti, kakve karte da, kako budem odigrala. Sad, to se desilo. Negde sam u svojoj glavi imala tu opciju da ću možda i sama prolaziti kroz neke stvari, zbog pređašnjih iskustava i što sam bila zacrtala u glavi da to bude ili ovako ili nikako. Sad sam to malo promenila - iskrena je bila ona koja je svakako nastavila da neguje dobar odnos s bivšim izabranikom.
O bivšem
Kako pevačica sama ističe, između njenog bivšeg i nje vlada veliko poštovanje i ona ćerki "nikada neće braniti da viđa oca". Kad god bude želeo da provodi vreme sa njom, ta će mu se želja i ostvariti.