Mirela Ljumić, crnogorska pevačica, svojevremeno je kao članica grupe D-mol predstavljala svoju zemlju na Evroviziji. U susret najvećem evropskom muzičkom festivalu, ona iznosi svoje mišljenje o srpskom i crnogorskom predstavniku i otkriva da li bi se ponovo tamo takmičila.

Mirela, koja se nekada bavila novinarstvom, u intervjuu za Kurir priznaje da na estradi nije lako izboriti se i priča šta je sve doživela od kolega.

Ona je nedavno objavila pesmu "Razvedena" i zadovoljna je kako publika reaguje na nju.

- Veoma sam zadovoljna. Ovu pesma je u odnosu na sve što sam do sada snimila, najbolje prošla. Publika je osetila moju emociju.

Dugo si se bavila novinarstvom, da li je lakše bilo tada ili sada kada o tebi tvoje nekadašnje kolege pišu?

- Ne mogu da utičem na to šta će neko napisati o meni, s te strane je možda teže sada.

Kako su te dočekale kolege na estradi, da li si možda osetila ljubomoru i podmetanje nogu?

- Naravno, toga ne fali u ovom poslu. Mnogo sam se puta razočarala, čak i u neke prijatelje u ovom poslu. Uspeh se, nažalost, ne prašta. Neko sam ko je uvek gledao da pomogne kolegama, čak i da im nađe posao, ali nisu svi to znali da cene, već su mi vraćali podmetanjem nogu.

Predstoji nam leto, prošle godine su se mnogi pevači žalili da nikada nije bila lošija sezona. Kakva je sad situacija, imaš li pozive za nastupe na promorju za predstojeću letnju sezonu?

- Imam osećaj da je sezona već počela. Nastupi su većinom unapred zakazani, posećenost je odlična, tako da sam sigurna da će biti mnogo bolje nego prošle godine.

Ti si predstavljala Crnu Goru na Evroviziji, kako sad gledaš na to iskustvo?

- To je najljepše i najizazovnije iskustvo u mom životu. Bilo je veoma teško s jedne strane, jer sam bila početnik, ali sam s druge strane veoma ponosna što je moj početak bio upravo na tako velikoj sceni, braneći boje svoje države.

Tada si bila deo grupe, imaš li u planu da probaš da odeš kao solo izvođač?

- To mi je velika želja, ali sve zavisi od pesme i trenutka. Ove godine mislim da neću imati ni vremena da se spremam za Montesong, ali volela bih iduće ukoliko mi pronađu dobru pesmu.

Ostalo je jos malo do ovogodišnje Evrovizije, šta misliš kako će proći predstavnica Crne Gore Tamara Živković i predstavnici Srbije grupa Lavina?

- Rekla bih da će obe zemlje proći dobro. Vaš predstavnik nije neko za koga sam ja navijala na PZE, ali je sigurno neko koga će evrovizijski fanovi dočekati sa oduševljenjem. Kada je reč o Tamari Živković, sigurna sam da ce Crnu Goru napokon dovesti do finala.

U jednom intervjuu si rekla da si kao mala bila zaljubljena u Bojana Marovića. Da li on zna za to i kakav danas odnos imaš s njim?

- Zna, rekla sam mu to još davno. Uvek se šalim na tu temu sa njim. Nedavno smo se videli. Pevali smo zajedno na jednom humanitarnom događaju. Dao mi je nekoliko korisnih saveta vezano za muziku, što jako cenim.

Nedavno smo te uslikali sa Davidom Radosavljevićem. Kakav je vaš odnos, ima li ljubavi između vas?

- Ne, kafa je bila čisto prijateljska. David je super dečko, ali nismo zajedno.

Jesi li zaljubljena?

- Jesam.

Kako se tvoj partner nosi sa tvojim poslom, imaš li njegovu podršku?

- Za sada se nosi dobro sa mojim poslom, a da li će to ostati tako, videćemo.