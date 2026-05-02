Slušaj vest

Četvorogodišnji pomen istoričaru umetnosti Vidoju Ristoviću, u atmosferi tišine, tuge i dostojanstva održan je danas na Novom groblju u Beogradu.

Među prvima je na mesto večnog počinka svog nikad prežaljenog sina stigla njegova majka, u pratnji članova porodice i bliskih prijatelja.

Vidno potresena ali sa puno dostojanstva prisutnih, kratko se i ljubazno pozdravila sa okupljenima, a zatim prišla spomeniku i nežno ga poljubila, zadržavajući se nekoliko trenutaka u tišini.

Porodica i prijatelji su u krugu grobnog mesta palili sveće i polagali cveće, dok su se prisećali lepih trenutaka provedenih sa Vidojem. Ubrzo potom, na groblje je stigao i Miša Grof, u pratnji nekoliko prijatelja koji su ga dovezli. Njegov dolazak dodatno je skrenuo pažnju prisutnih, ali je i on, poput ostalih, u tišini i poštovanju odao počast preminulom sinu.

1/13 Vidi galeriju 4 godine od smrti Vidoja Ristovića Foto: Nemanja Nikolić

Kako saznajemo, Vidojeva supruga Nikolina Pisek danas nije prisustvovala pomenu jer je tek juče saznala da se obeležava četiri godine od njegove smrti, zbog čega nije bila u mogućnosti da dođe.

4 godine od smrti Vidoja Ristovića Izvor: Kurir