TUGA NA NOVOM GROBLJU: 4 godine od smrti Vidoja Ristovića: Njegov otac u crnini stigao na pomen, od žene ni traga ni glasa, a ovo je razlog
Četvorogodišnji pomen istoričaru umetnosti Vidoju Ristoviću, u atmosferi tišine, tuge i dostojanstva održan je danas na Novom groblju u Beogradu.
Među prvima je na mesto večnog počinka svog nikad prežaljenog sina stigla njegova majka, u pratnji članova porodice i bliskih prijatelja.
Vidno potresena ali sa puno dostojanstva prisutnih, kratko se i ljubazno pozdravila sa okupljenima, a zatim prišla spomeniku i nežno ga poljubila, zadržavajući se nekoliko trenutaka u tišini.
Porodica i prijatelji su u krugu grobnog mesta palili sveće i polagali cveće, dok su se prisećali lepih trenutaka provedenih sa Vidojem. Ubrzo potom, na groblje je stigao i Miša Grof, u pratnji nekoliko prijatelja koji su ga dovezli. Njegov dolazak dodatno je skrenuo pažnju prisutnih, ali je i on, poput ostalih, u tišini i poštovanju odao počast preminulom sinu.
Kako saznajemo, Vidojeva supruga Nikolina Pisek danas nije prisustvovala pomenu jer je tek juče saznala da se obeležava četiri godine od njegove smrti, zbog čega nije bila u mogućnosti da dođe.