Aleksandra Jakšić, učesnica "Elite 9", izdvojila se kao ozbiljan komentator za crnim stolom, ali i ona je ranije bila meta svojih cimera.

Ovo joj nije prvo učešće u rijalitiju, nekada je boravila u "Parovima, pa u "Farmi 8", gde se zbližila sa Kristijanom Golubovićem. Ona je tada flertovala s njim pred kamerama, ali i sa bivšim mužem Milijane Bogdanović, Milojkom Božićem.

Žestoke rasprave

U "Parovima" je bila i te kako zapažena zbog žestokih rasprava sa cimerima, a tu stranu pokazuje i u "Eliti", jer se ne libi da uđe u verbalni okršaj sa svakim ko joj se zameri.

Kako su svojevremeno tvrdili njeni bliski ljudi, Aleksandra Jakšić je navodno bila u vanbračnoj zajednici s policajcem osuđen u Švedskoj na doživotnu robiju zbog ratnih zločina na Kosovu. Međutim, kasnije mu je ukinuta presuda zbog nedostatka dokaza.

Iako su se rastali, njihova veza je neraskidiva jer imaju ćerku, ali, život pored njega joj nije bio lak, jer je njen vanbračni suprug vodio paralelni život - imao je suprugu i decu.

Zavela advokata iz Italije

Bila s vlasnikom svetski poznate modne kuće

Inače, dok je radila kao model, ona je navodno bila u vezi s vlasnikom jedne svetski poznate modne kuće. Tu se nije zaustavila, pa je pre 7 godina ponovo dobila dete, ovog puta sa jednim advokatom iz Italije.

Poznato je da Milojko Božić voli mlađe devojke, te mnoge nije začudio njegov flert sa Jakšićevom pred kamerama rijalitija. Milojko je čak bio i zaljubljen u nju. Provodili su dosta vremena, a on je i zahtevao da Jakšićeva pređe u njegov krevet. Međutim, sve je ostalo na platonskom nivou.

