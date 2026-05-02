Jelena Vučković razvela se od supruga Aleksandra, koji ju je godinama varao, a sada je ponovo progovorila o ovoj temi.

Ćerka Goce Božinovske je istakla da joj je odluka o razvodu bila najbolja nakon 13 godina braka.

- Najhrabrija odluka mi je razvod, definitivno - rekla je i dodala:

- Takva sam od detinjstva. Kada me neko ne voli, što bih se ja dalje borila? Ko hoće sa mnom hoće, ko neće, brzo zaboravim. Bila sam u životu bezbroj puta kriva i priznam uvek svoju grešku, ali ljudi su takvi da ne priznaju svoju grešku. Najviše me nervira nepravda, izdaja i tu si mrtav za mene - poručila je ona za Grand.

Buran period ostao je iza Jelene koja je saznala da je dotadašnji suprug sa kojim je bila 13 godina u braku vara, a priznala je koliko joj je teško bilo da preboli ovaj emotivni i životni šok.

-Hvala Bogu, sve je iza. Uopšte ne razmišljam o tome, ja brzo prebolim sve u životu. Kada je neko dobar sa mnom dobar je. Onog trenutka kada prestane, nekako brzo to premostimo. Prešaltam se, jednostavno takva sam - ispričala je Jelena.

Jelena je u tom "šaltanju" imala i ozbiljnu selidbu iz Valjeva u prestonicu.

- Vratila sam se konačno u svoj grad. Tu je oduvek meni bilo i mesto. Tu sam rođena, Beograd je moj grad i ostajem tu – istakla je Jelena.

Podsetimo, Jelena je pre nekoliko meseci obelodanila da je ušla u novu vezu sa javnosti nepoznatim muškarcem.

- Moj dečko je slobodan, bili smo sa tatom na ručku i odmah da kažem da se super slažu. Nema ženu i decu, meni je velika podrška i stvarno smo se pronašli - rekla je Jelena Vučković, pa se dotakla njegovog braka:

- Te priče koje vidim da se pominju oko braka, to je bilo nešto davno i mladalački. Opet kažem čovek je slobodan i jako nam je lepo - istakla je Jelena Vučković.