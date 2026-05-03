Sandra Rešić, ćerka Nina Rešića, koji je preminuo 2007. godine, iako nije odrasla uz njega, zna mnogo toga o njemu.

Imali su dobar odnos, a jedna od priča koje joj je poverio je i ta da je bio u ljubavnoj vezi sa Vesnom Zmijanac

Ova priča je godinama kružila. Mnogi su isticali da je upravo Vesna bila najveća Ninova ljubav.  Da li je to tačno, otkrila je svojevremeno Sandra gostujući u emisiji „Razotkrivanje” na Republika TV.

Razmenjivala poruke s Vesnom

– Da, bili su zajedno. To je ono što je on meni rekao – potvrdila je Sandra Rešić pa nastavila:

– Vesnu Zmijanac izuzetno poštujem, a njene pesme obožavam. Neke su mi čak i omiljene. Imala sam priliku da je upoznam, pa i da razmenim nekoliko intimnih poruka povodom nekih ozbiljnih pitanja, kad mi je trebao savet.

Za Vesnu, kako je istakla, nema ružnu reč da kaže, a o njoj su pohvalno govorili i drugi članovi porodice.

– Moj deda i njegova druga supruga, moja baka Mara, o Vesni su uvek pričali sve najlepše: da je dobar čovek i pravi laf.

Trošili novac po kafanama

Tad je govorila o odnosu njenog oca i muzičke zvezde.

– Kažu da je kao i moj otac bila džek, samo veselje, samo proslave. Oboje su bili spremni da sve što zarade isto veče potroše na muziku. Samo pređu u drugu kafanu.

Dugo se šuškalo da su Vesna i Nino u ljubavnoj romansi, a ovi kadrovi su podgrejali gradske glasine u to vreme Foto: Printskrin / You Tube

Prisećajući se onoga što joj je Nino govorio, Sandra Rešić je napomenula da je njen otac mnogo voleo Vesnu Zmijanac, kao i da su dve muzičke zvezde devedesetih dugo bile u ozbiljnoj vezi.

– Pričao mi je da je Vesna bila fenomenalna, u vreme kad su bili zajedno najbolja riba na javnoj sceni, kao i da ju je voleo kao boga.

Na kraju ispovesti, Sandra je kazala da je čula kako je Vesna Zmijanac napisala autobiografiju u kojoj, navodno, nije spomenula njenog oca.

– Ne znam da li je to tačno, pa ne mogu ništa da komentarišem – zaključila je.

