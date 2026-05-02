Dara Bubamara će večeras izostatati iz emisije Zvezda Granda, ali svakako da će prisustvo njene koleginice ulepšati početak šestog kruga, prenosi Grandonline

U Darinoj stolici večeras će biti jedna od najtalentovanijih pevačica, Sanja Vučić, čije mentorisanje u aktuelnoj sezoni Zvezda Granda oduševljava gledaoce, ali i kolege.

Kako je Sanja na snimanju emisije otkrila Dara se iz privatnih razloga nije pojavila.

–Potrudiću se da budem kao Dara. Znam ja da budem malo opičena– rekla je Sanja kroz smeh.

Dara u centru skandala

Podsetimo, Dara Bubamara našla se nedavno u središtu skandala nakon što je u javnost procurela njena eksplicitna glasovna poruka. Nakon objavljivanja poruke, na društvenoj mreži "X" počelo je nagađanje o identitetu mlađeg muškarca, a navodno je reč o bivšem rijaliti učesniku Borisu Vidoviću.

Boris se nedavno snimao uz Darinu pesmu "Opasan" dok se vozio kolima, sada je sve šokirao podelivši na TikToku da pesmu.

On je dodatno pogrejao sumnju da je baš on u snimku koji je isplivao u javnosti, time što je u opisu videa napisao: "Od 4 do pola 7 u studiju", aludirajući na detalj iz glasovne poruke.