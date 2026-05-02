Slušaj vest

Sukob između Stanije Dobrojević i trudne Anite Stanojlović ne jenjava. U njihovu raspravu uplele su i zajedničku prijateljicu Tamaru.

Stanija je u emisiji "Pitanja novinara" ispričala kako ju je Taša, kako obe zovu Tamaru, dovela kod nje u stan.

Anita došla u Stanijin stan da uzme kompletiće

- Taša je nju dovela na 10 minuta da uzme kompletiće. Rekla je da je zanima samo Filip Đukić, a da Anđelu neće da se javi. Ja sam joj rekla da joj ne treba da propagira te priče veze bez obavza i to je sve što znam. Poznadina je Taša koja je mene zastupala, nikad nije bila moj PR. Ja sam imala svoj PR tim i pre nego što je Taša ušla u moj život, a ona je bila moja zastupnica dok sam bila u rijalitiju - započela je Stanija pa nastavila:

- Ona je upoznala moju porodicu dok sam bila u "Farmi 4", 10 godina smo se družile, zna o meni sve, a kako Anita kaže slušala je sve najlepše, sve dok nije došlo jedno pitanje kad su me Anita i Luka zgazili kao mrava. Oni su meni glumili da su dobri sa mnom sve dok sam imala sukobe sa Aneli i očekivali su moj brzi odlazak jer sam rekla da sam ušla kao specijalni događaj. Vidim da su isfrustrirani, fantaični i sve zarad kadra i rijalitija. Nisam se ostvarila kao majka, slaba sam na Anitu i ona treba da se mane nekih priča, a ne mene da gazi. Ja samo znam da sam joj zbog Taše dala setove - govorila je Stanija.

1/5 Vidi galeriju Stanija Dobrojević Foto: Printscreen

- Rekla si: "Zbog Taše sam dozvolila da ovo dovedem kući na 10 minuta", šta to znači? - pitao je Darko.

Kodeks prijateljstva

- Taša se upetljala i zbog para mora da brani ovo. Ja nisam znala da je Taša spavala sa Urošem Stanićem u krevetu, nisam znala da je bila dobra sa Anđelom. Mi smo se poslovno razišle, bile smo dobre, ali nismo bile bliske jer sam dolazila na praznike i nisam je viđala, ali smo uvek čestitale rođendane. Ja sam šokirana informacijama koje sam saznala. Taša je sad na potezu i testu da se pokaže kodeks prijateljstva. Sad imamo situaciju da Taša ovo zastupa po svaku cenu i naše prijateljstvo pa neka se izjasni jer meni lažni prijatelji nisu potrebni. Ja ću da se pozabavim ovim, zanima me šta ona izjavljuje. Ja možda grešim i Taša meni možda ispadne prijatelj, ali možda i neće nego sve za pare i rijaliti - pričala je Stanija.

- Šta misliš o Tamari ako misliš da je bacila vaše prijateljstvo zbog Anite i para? - pitao je voditelj.

- Ako je prodala to je zbog para i Anitinog nedeljnog honorara. Ja znam Tašino mišljenje o Aniti u četiri zida i o njenom učešću. Taši nije dobro, ali zbog tog honorara mora da brani ovo. Taši ovo nije trebalo, treba da se vadi iz ovog smeća. Neka zastupa Anitu, a naše prijateljstvo u smeće. Šta je problem? Ja sam se našla uvređeno jer je Anita rekla da je mene Tamara pljuvala, a Uroš je to potvrdio. Rekla je da je trebalo da snimaju video u kojem će da me pljuju nakon Elitovizije gde sam spuštala loptu sa Aneli. Anita je rekla tad da sam ja folirant, a ko je Anita da to komentariše ili Taša kad je Aneli bivša partnerka mog tadašnjeg dečka? To ne može da radi Taša kao moj prijatelj. Asmin je bio moj partner, ona njegova bivša žena i šta je problem što je trebalo da se spušta lopta? Ovi ljudi ne znaju šta su zdravi porodični odnosi - rekla je Stanija.

- Da li imaš poruku za Tamaru? - pitao je voditelj.

- Ne, neka radi po svom nahođenju. Poruka da se izvlači iz ovoga kako ume i zna - rekla je ona.

1/5 Vidi galeriju Anita Stanojlović Foto: Printscreen, Pritnscreen/Instagram

Nakon Stanije i Anita je dobila reč.

Fanatik

- Utisak ovog njenog izlaganja, ona je fanatik, ponižava mene i moju najbolju drugaricu. Tamara nije sa mnom zbog para, ona je moja drugarica - rekla je Anita.

- Rekla si Staniji da je bolje da ćuti, čime je držiš u šaci? - pitao ju je Darko.

- Moram da podsetim Staniju kada se desila Elitovizija i naš sukob, Nena Opozicija je objavila Tamarinu sliku, Tamara je skrenula Staniji pažnju fleškom, to je bilo upozorenje. Tamari dok je branila Staniju nije bilo lako. Nije ni ona neka svetica, a ja grešnica. Ako se sećaš u priči kada smo se Mina i ja posvađale, ta fleška je sve o njoj - rekla je Anita.

- Kako komentarišeš kako je Stanija rekla da si bila fascinirana njenim stanom - nastavio je Darko.

- Ne mogu da budem fascinirana stanom od 30 kvadrata obojen u belo. Ima i lepših stanova. Ima potrebu da podcenjuje druge. Ja nisam ovo, ja imam ime i prezime. Ja se nisam ponudila da idem kod Stanije, ja sam bila kod frizera. Nisam ja imala potrebu da idem do Rume da vidim Staniju - rekla je Anita.

Procenti

- Kako reaguješ kada kažeš da si bila drndalica njenom bivšem ispod pokrivača - pitao je Darko.

- Mene to ne vređa, meni se taj dečko sviđao u tom momentu - rekla je Anita.

- Stanija kaže da su tebe i Luku poremetili njeni procenti tokom izbacivanja i njen ostanak - nadovezao se Darko.

Stanija Dobrojević Foto: Printscreen

- Nisu me pogodili procenti. Ona se nama zakačila na grbaču. Imala sam i veće procente od nje u sedmici - rekla je Anita.

- Da li te je iznenadila Stanijina oštrina? - pitao je Darko Luku.

- Za mene je ona osoba koja je napravila veliku grešku. Ona može da bude dama samo ako ćuti. Anita je ostavila Staniju dva puta na nominacijama, čak sam je i ja ostavio. Juče joj je Viktor rekao da je kvarna, kako je nije to toliko povredilo, što ga nije napala kao mene - rekao je Luka.

- Kako gledaš kad Stanija kaže za Anitu da je drndalica - nastavio je Darko.