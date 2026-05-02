Dejan Dragojević dao je svoj sud o aktuelnoj priči Sofiji Janjićijević i njene veze sa izvesnim Danetom iz Makedonije.

Komentarišući ovu aferu, reže poput sablje i ne štedi reči na račun Janićijevićeve.

– Ja bih voleo da Dane uđe u rijaliti. Ako pratiš ovo, uđi, snaći ćeš se, uzmi pare i vrati sve što ti je ona uzela – poručio je Dejan i šokirano dodao:

– Ja bih podržao kada bi ona priznala da ga je iscedila kao krpu i to rekla, al' šta znam. Sramota je da se to uopšte dešava. Svaka čast svakoj devojci koja izgura tu priču, dođeš do dela da ti neko prepiše kuću, da dobijaš pare... Mogu da se stave u "Odabrane" tamo Sofija i njeni finansijeri, ljudi bi samo to gledali.

Dragojević ističe da je Sofija očigledno spremna na sve u rijalitiju i da joj verovatno odgovara da se ova tema potencira do samog kraja, "realno, ako nema obraza i stida".

Dejan je, ovom prilikom, otkrio šta misli šta bi se dogodilo kada bi se Dane pojavio u Zadrugu 9 Elitu.

- Mislim da bi ona htela da izađe iz rijalitija. Nisam ja nju puno pratio, koliko je ona spremna?! Ako već gubi odnos sa Terzom, ide kraj rijalitija, Aneli, Asmin, Stanija i Maja, priča koja vuče, posle toga idu Luka i Anita i ona polako pada u zaborav. Ako je napolju bila spremna na sve, onda je i u rijalitiju spremna na sve. Verovatno bi joj odgovaralo da ide ta tema da ostane do kraja, realno, ako nema obraza i stida. Najbitnije je da ti se pitanje postavi od 22h do 01h ujutru - ističe Dejan.

"Stoka, ne bira sredstvo da dođe do cilja"

Kada je reč o hladnoći koju Sofija, kako ističu učesnici, pokazuje prema Terzi posle priča o velikoj ljubavi, Dejan je žestoko osuđuje zbog vređanja njegove ćerke Barbare.

- Ona je takva, pa je takva, konstruisana je za takva neka dešavanja. Terza vuče dobru priču, u smislu tešku. Ima devojku i ženu kojoj je napravio dete, pa je to sramota i tako dalje...Stoka, cilj ne bira sredstvo! To je rijaliti, ne mogu da osuđujem nikoga ko se miri i vraća u te odnose, jer sam ja prvi bio nenormalan, ljudi nisu mogli da veruju! Funkcionisanje tamo je čudno, jer ti gledaš sada sat vremena, dva, pa ugasiš televizor, a tamo imaš osećaj da ti je jedan dan traje sedam dana, nemaš ti ni osećaj za te neke uvrede. Ne opravdavam to što je izgovorila za dete, jer nema potrebe da to da sebe opereš, drugu predstavljaš nečime... - rekao je Dejan za Red TV.