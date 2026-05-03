U domaćoj javnosti često se stiče utisak da su poznate ličnosti nedodirljive, ali praksa pokazuje drugačije i među njima ima onih koji su se suočili sa zakonom.

Tokom godina, pojedini pevači, glumci i druge javne ličnosti u Srbiji našli su se iza rešetaka zbog različitih krivičnih dela, što je izazivalo veliku pažnju medija i publike. Njihovi slučajevi neretko su otvarali šire rasprave o odgovornosti, uticaju slave i jednakosti pred zakonom, pokazujući da ni popularnost ne garantuje izuzeće od pravnih posledica.

Među onima koji su bili iza rešetaka su Aleksandar Vuksanović, iliti Aca Lukas, Stefan Đurić Rasta, Zdravko Čolić, Romana Panić, Ana Nikolić, Svetlana Ceca Ražnatović, Radiša Trajković Đani, Bane Vidaković, Bojan Jovanovski poznatiji kao Boki 13, kao i pokojni glumac Žarko Laušević, pevač Džej Ramadanovski, roker Bora Đorđević.

Uvek u žiži interesovanja

Ispričao detalje

Aca Lukas, uhapšen je pre dvadeset godina u akciji "Sablja". Bio je osuđen na četiri meseca zatvora zbog neovlašćenog posedovanja pištolja. Kasnije je izjavljivao da mu je hapšenje namešteno, ali da nije mogao da se izbori i dokaže nevinost.

- Pištolj mi je bio u spavaćoj sobi, u ženinoj tašni. Kad je policija došla i pitala me da li u stanu imam nešto od oružja, odmah sam ga izvadio i predao im. Napravili su zapisnik i odveli me u Centralni zatvor-rekao je on.

Problematičan

Zbog prekomerne količine alkohola u krvi i vožnje u pijanom stanju iza rešetaka se našao i Džej Ramadanovski. Pevač je zgrešio u Švedskoj, a tamošnji zatvori su komforniji nego pojedini naši hoteli.

- Proveo sam šest i po godina u domu, pa mi nije bilo teško da se priviknem na skandinavske uslove. U zatvoru smo imali teretanu, saunu, džakuzi i solarijum, pa se nekako i moglo živeti - rekao je tada folker.

Uvalio se u probleme sa zakonom

Sredinom osamdesetih, u jeku najveće slave, uhapšen je Zdravko Čolić na aerodromu u Ohridu, kada mu je u džepu nađena poprilična svota deviza. Prema tadašnjem zakonu, to je bilo strogo zabranjeno, posebno ako za taj novac nije bio prijavljen porez. Čola se ipak izvukao, pa je pušten nakon saslušanja od tri dana.

Buran život

I frontmen Riblje čorbe Bora Đorđević je bio sedam dana u istražnom zatvoru kao srednjoškolac jer je s društvom upadao u bogataške stanove i od tako stečenog novca kupovao instrumente.

U ilegali

Tužilaštvo u Beogradu pre nekoliko godina podiglo je optužnicu protiv Danijele Vranić zbog napada na policajca tokom privođenja u centru Beograda, kad je sa 1,84 promila alkohola u krvi pravila darmar po centru grada bežeći od patrole. Pevačica je nakon suđenja morala da plati popriličnu sumu odštete, ali je zatvor izbegla. Provela je samo jednu noć u ćeliji na trežnjenju.

Na ivici hoda

Ana Nikolić je pre deset godina provela noć u policijskoj stanici u Rakovici, gde je imala sukob s policijom. Kada su je zaustavili, pevačica je jedva gledala na oči i izmereno joj je 2,03 promila alkohola u krvi, nakon čega je s bratom zadržana na trežnjenju. Ona je od toga napravila opšti haos jer se svađala s policajcima. Zbog identičnog prekršaja noć u policiji provela je i Romana Panić pre nekoliko godina.

U problemu

Romana Panić, je i pre šest godina dospela u centar pažnje zbog hapšenja u Australiji, a kasnije je progovorila o svom tadašnjem dečku i njegovim navodnim problemima s Interpolom.

Romana je 2020. godine uhapšena u Brizbejnu zbog prevare u kojoj su ona i njen partner koristili ukradene podatke sa bankovnih računa. Pevačica je tada provela tri meseca u zatvoru, i iako je u nekoliko nekoliko navrata pričala o svojim zatvoriskim danima u Australiji, jednom prilikom je rešila da otkrije neke detalje koji su šokantni.

- Sve je bilo dobro, ne mogu baš sve da pričam za medije baš iz tog razloga što sam obećala sebi da ću jednoga dana da napišem tu knjigu i tu će biti svi detalji. Zaista nisam znala da sam toliko jaka i da sam uspela tom nekom svojom psihičkom jačinom da sve to savladam.

Teška sudbina

Žarko Laušević osuđen je na 13 godina zatvora zbog dvostrukog ubistva u julu 1993. u Podgorici. On je tada upucao Dragora Pejovića i Radovana Vučinića, dok je Andriju Kažića teško ranio. Na suđenju se branio tvrdnjama da je pištolj potegao u samoodbrani, jer su prethodno ubijeni mladići napali njega i njegovog brata Branimira. Osuđen je na 15 godina zatvora, ali je tu kaznu ukinuo Savezni sud i naložio da se postupak ponovi.

U novom postupku 1998. osuđen je na četiri godine, pa je automatski pušten iz zatvora, nakon čega se preselio u Njujork. Tri godine kasnije kaznu je ponovo preinačio Vrhovni sud, osudivši ga konačno na 13 godina. Sredinom 2009. Laušević je po poternici uhapšen u SAD, ali je ubrzo pušten.

Korona ga puno koštala

Tokom korone u kafeu jednog hotela uhapšeni su Radiša Trajković Đani, njegova supruga Slađana i sin Miloš, fudbaler Aleksandar Prijović, Mitar Mirić, kao i još dvadesetak osoba jer nisu poštovali zabranu okupljanja u zatvorenom prostoru zbog pandemije koronavirusa. Svi oni osuđeni su na po tri meseca kućnog zatvora.

Zadovoljstvo ga odvelo u zatvor

Glumac Branko Vidaković uhapšen je 2020.godine na Vračaru kada je, policija kod njega i M.I. (40) pronašla oko 30 grama supstance nalik heroinu, kao i vagicu za merenje nedozvoljenih susptanci. Njima je kao osumnjičenima tada određen pritvor do 48 sati.On je nakon suđenja platio novčanu kaznu za to delo.

Buran život

Stefan Đurić Rasta je bio uhapšen 2020. godine kada je policija kod njega pronašla pet grama marihuane, a potom je po nalogu tužilaštva urađen i pretres njegovog stana u kom je pronađena veća količina skanka.

On je saslušan pred Višim tužilaštvom u Beogradu nakon čega mu je tužilaštvo odredilo pritvor do 30 dana. S njim je uhapšena još jedna osoba kod koje je pronađen kokain.Odslužio je kaznu i vratio se profesionalnom životu.

Voli da provocira

Nekadašnja rijaliti zvezda Bojan Jovanovski poznatiji kao Boki 13 bio je u zatvoru jer ga je država teretila da je sa još nekoliko lica reketirao biznismene u Skoplju za milionske iznose. On je bio suđen na devet godina zatvora.

-Jezivi pritvorski dani.Ako ovak kao ja izgledaju reketaši, onda ne znam šta da kažem. Ne možete ni da shvatite kako to izgleda. Bez podrške roditelja ne bih izdržao ni pola i ne bih bio ovde gde sam sada. U zatvoru sam, ako ništa drugo, naučio kako da budale udaljim od sebe. Imao sam psihijatre dok sam bio u bolnici, upadao sam u velike krize, ipak, pet godina van slobode je mnogo uticalo na mene. I lajf koučevi su mi mnogo pomogli-objsnio je on između ostalog.