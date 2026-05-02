Ivan Gavrilović prevario je svoju suprugu pre 4 godini i to pred kamerama. On je tada bio učesnik rijalitija Parovi, a suprugu je prevario sa Miljanom Bogdanović.

Pevač je u jednom trenutku shvatio da je pogrešio, pa je prekinuo odnos sa ljubavnicom i vratio se ženi.

Slađa Delibašić na svom Instagram nalogu objavila je fotografiju Gavrilovića sa suprugom Marinom. Njih dvoje su sedeli zajedno srećni i nasmejani, što je jasno pokazalo da su buran period braka ostavili iza sebe.

Povodom ove fotogarfije koja je privukla veliku pažnju, Ivan Gavrilović se oglasio.

- Odavno smo se pomirili. Dve, tri godine ima već tome. Sada je sve u redu. Nije bilo realno to što se dešavalo. Gluposti se dešavaju, ali svako treba da bude jak i da shvati da je porodica na prvom mestu .Greh je napraviti neke glupostti, ali šta da radiš... Ogromna je ljubav, zato smo ponovo zajedno - rekao je Ivan za "Blic" i dodao da u kući žive sa decom.

- Oni su već odrasli. Svi smo i u istoj kući, ali svako ima svoj sprat - objasnio je on.

Govorio da mu nije žao zbog preljube

Ivan Gavrilović je u sred afere sa Milijanom Bogdanović, koja je prethodno bila u braku sa 53 godine starijim Milojkom, govorio da mu nije žao što je javno prevario suprugu.

Kako je naveo, osetio je emocije i nije mogao da ih obuzda.

- Milijana je ljubav čista. Od ljubavi nemaš gde, dugo sam se lomio. Kada je ljubav u pitanju ne razmišljaš o posledicama - priznao je Gavrilović, pa dodao da ne oseća grižu savesti zbog javne preljube.

- Nisam imao grižu savesti nikakvu. Saznao sam da su moji to prihvatili, čuo sam se sa sestrom. Deca su prihvatila. Nisam to očekivao! Svaka im čast - zaključio je on.