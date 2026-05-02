Tropiko bend i Amadeus bend zajedno će nastupiti 20. juna na letnjoj pozornici niške tvrđave s početkom u 21 sat.

Po prvi put ikada na našim prostorima desiće se čudo - dva popularna sastava biće sve vreme na bini nepuna tri sata i sviraće najveće hitove koji su obeležili trajanje i popularnost skoro 30 godina postojanja na muzičkoj sceni.

Budući da imaju pune ruke posla, frontmeni Aleksandar Cvetković poznat kao Sale Tropiko i Bojan Tasić Džaja nedavno su se sastali kako bi izneli plan i program ovog spektakularnog koncerta pod sloganom "Domaćinski u Nišu".

Džaja i Sale Tropiko se pripremaju za zajednički koncert Izvor: Privatna arhiva

Međutim, od samog starta nije im lako jer imaju prevelika očekivanja, pa je i sastavljanje repertoara bilo prilično napeto, s obzirom na to da ni sami još uvek ne znaju odakle bi krenuli. Sreća, obojici je muzika prioritet pa im ni sastanak nije teško pao jer su se sve vreme smejali i pevušili, a iskoristili su momenat i da se snime za društvene mreže i pozovu publiku na nezaboravno druženje.

S druge strane, Tropiko i Amadeus iza sebe ima novi srtučni tim ljudi koji se bavi i najsitnijim detaljem kada je reč o samoj organizaciji koncerta, za koji su karte puštene u prodaju.

Sale Tropiko

