Slušaj vest

Pevačicu Sanju Stojanović je javnost upoznala kroz popularno muzičko takmičenje "Zvezde Granda" još 2007. godine.

Ona je tada uspela da stigne do samog kraja takmičenja, međutim, uspon u karijeri je prekinut zbog afere o kojoj se brujalo.

Naime, intimni snimci pevačice završili su u javnosti kada je njen partner dao sebi za pravo da proširi materijal. Ona se tada potpuno sklonila od očiju javnosti.

Ovaj skandal odjeknuo je domaćim medijima i postao jedna od glavnih tema razgovora u zemlji. Pevačica je u međuvremenu doživela veliku fizičku transformaciju i sada izgleda potpuno drugačije nego što je javnost pamti.

Ovako ona sada izgleda:

1/5 Vidi galeriju Zvezda Granda Sanja Stojanović Foto: Preent Screen

Ona je, takođe, kasnije otvoreno pričala o teškom životnom periodu koji ju je zadesio.

- Moje pevanje u takmičenju je nekako palo u senku baš zbog tog eksplicitnog snimka, tako da ljudi ni ne znaju kako ja pevam i kako radim - rekla je Sanja ranije.

Ovako je Sanja Stojanović izgledala nekada:

1/8 Vidi galeriju Sanja Stojanović nekada Foto: Printscreen/Instagram, Printscreen/Youtube, Printscreen

"Želela sam da me nema"

Nije krila ni da se oseća bespomoćno.

- Kada se snimak pojavio, poželela sam da me nema. Nisam umela da se sa dvadeset godina nosim sa novinarskim pitanjima i novinarima, iz toga razloga sam se i povukla. Bilo mi je lakše da nestanem, da me nema i da nikad više ne pišu ništa o meni - iskrena je bila.

Stojanovićka se udaljila sa javne scene, ali njena situacija je ostala upamćena. Pevačica je priznala da joj je najteže bilo da se suoči sa muškim članovima svoje uže porodice, odnosno sa bratom i ocem.

"Nikoga nisam ubila"

Tokom gostovanja u emisiji "Grand magazin", ona je sumirala svoja osećanja povodom tereta koji je nosila.

- Jeste bila velika sramota, ali Bože moj. Nikoga nisam ubila, niko nije ispaštao zbog mene, šta sad?! Ne mogu da nestanem i da me proguta zemlja - zaključila je.

1/7 Vidi galeriju Sanja Stojanović Foto: Kurir Televizija, Printskrin/jutjub, Printscreen/Instagram

Pevala polugola popovima

Pevačica se u jednom intervjuu prisetila kada je otišla na nastup obučena kao i za svaki nastup, a tamo su je sačekali popovi zbog čega se ona osećala neprijatno.

- Pevala sam u Aranđelovcu na punoletstvu, napucala sam se, sa sve onim praćkama na grudima. Čovek koji je pravio rođendan ćerki je pop. Kada sam videla među gostima sve popove u mantijama, a ja sa crnim praćkama, osećala sam se kao sotona. Ne znam da li da vučem suknju dole ili da praćke skinem. Gospodin je tražio mikrofon od mene i počeli su da pevaju molitvu. Bilo me je sramota tako obučenu i da se prekrstim. Otišla sam do auta, gde imam ful garderober, uljudila sam se. Nije bilo to što sam očekivala, ali sam se izvukla– ispričala je Sanja u emisiji „Live Tok“.

Hteli da joj amputiraju nogu

Sanja je jednom prilikom za Kurir pričala o temama koje javnost do tada nije znala.

- Toliko stvari mi se izdešavalo loših, ali ja verujem u Boga i nadam se da mene moja sreća čeka. Nikad se nisam bavila patetikom, ako vam kažem da samo iz aviona nisam ispala, sve će vam biti jasno. Neposredno pred prijavljivanje za prvu sezonu "Zvezde Granda", imala sam strašan udes, hteli su da mi amputiraju nogu. Sve što sam mogla da polomim, ja sam polomila, vozač je poginuo na licu mesta. Godinu dana sam bila u bolnici, imala sam 8 operacija. Butna kost mi je bila skroz smrvljena, nisu mogli da mi stave šipku. Tada sam gledala "Zvezde Granda", u toj sezoni su učestvovali Tanja Savić i Bane Mojićević i ja sam maštala da kad se oporavim da ću i ja tako. 2004. sam imala udes, 2005 sam izašla iz bolnice, a kad sam batalila štake i prohodala samostalno, odmah sam se prijavila. Bila sam željna i života i svega. Najlakše je uperiti prst u nekoga, a ne znaš ništa o njemu... Nekad gledam rijaliti i pomislim kako oni mogu da imaju svoje ime i prezime, a ja ne mogu. Po čemu su oni to poznati. Ja sam se valjda takmičila u "Zvezdama Granda".

Sanja Stojanović Foto: Kurir Televizija

Jedina u Srbiji imala ovu bolest

Ona je otvorila dušu i ispričala s kakvom bolešću se suočavala.

- Imala sam unikatni karcicnom, jedna jedina u Srbiji. 40 lekara me pregledalo, to niko nije video u praksi. Od milion žena možda ima 5, ali i to sam preživela. To moje okruženje nije znalo, prolazila sam sama. Sve sam podnela junački i stojički. Išla sam sa biopsije na nastup - zaključila je pevačica za Kurir.

BONUS video: