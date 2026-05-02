Starleta Senada Nurkić, koju javnost poznaje kao Macu Diskreciju, pažnju je dobila zahvaljujući kontroverznim izjavama, pa je u tom duhu nedavno šokirala sve kada je rekla sa koliko muškaraca je bila intimna.

Ona je za RED jednom prilikom ogolila dušu na ovu temu i bez dlake na jeziku dala odgovor na pitanje o broju partnera.

- Ne znam i ja bih iskreno volela da znam, ali recimo 300. Odavno sam prestala da brojim - rekla je starleta tada.

Počela kao starleta, potom učesnica rijaliti formata, a danas novac zarađuje prodavanjem svojih intimnih fotografija na popularnoj platformi za odrasle.

Potpuno gola na terasi

Osim šokantnog priznanja o broju partnera, Maca je nedavno takođe ispričala i skandaloznu anegdotu na letovanju. Naime, ona se potpuno gola snimala na terasi jednog hotela u Španiji, dok nije shvatila da su je posmatrale komšije sa drugih terasa.

Uhapšena zbog najstarijeg zanata

Jedan od burnijih skandala u njenoj karijeri, bio je kada je starleta 2019. bila uhapšena u jednom beogradskom hotelu.

Ona je, prema rečima izvora, uhapšena po anonimnoj prijavi. Nakon hapšenja, prekršajni sudija joj je kao kaznu odredio zatvor ili da plati kaznu.

- Ona je kako bi izbegla zatvor platila kaznu odmah nakon privođenja - rekao je izvor tada.

Podsetimo, Maca Diskrecija privođena je više puta zbog bavljenja najstarijim zanatom.

Cenovnik

Još ranije je isplivala je prepiska u kojoj Maca jednom muškarcu otkriva svoju cenu.

Jedan mladić pitao ju je za cenu seksualnih usluga, a ona je odmah odgovorila:

- Nisam mnogo, 500 evra sat - napisala mu je ona tada, prenose domaći mediji.

Kada se prašina oko hapšenja stišala, Maca je otvorila svoj kanal na Jutjubu gde je sa pratiocima razmenila iskustva o navodnim "zabranjenim temama".

Starleta je tada javno iznela svoj cenovnik i javnost je ostala u čudu.

- Ukupna cena pijenja kafe sa mnom jeste 1.500 evra. Tako je! Znači 1.500 evra ako hoćete da blejite sa Macom tri sata bez intimnih odnosa! Ostatak para ćete dati kada dođete i to je to, rekla je tada starleta.

Tvrdila da je bila s Lukasom

Folker Aca Lukas imao je turbulentan ljubavni život, a u više navrata je povezivan sa javnim ličnostima među kojima su i rijaliti učesnice.

Maca Diskrecija je jednom prilikom rekla da je bila sa Acom Lukasom, nakon čega se on oglasio.

- Ne povezuju mene sa ženama, već se neke pojedine žene povezuju sa mnom, ničim izazvane. Slušao sam sve to, neću da pominjem imena, ali bilo je situacija u poslednje vreme. Evo, baš je neka mala pričala, rekli su mi: "Pali kanal, vrati, neka mala priča", navodno kako je bila sa mnom, ludovala sa mnom po Crnoj Gori... Sad ja slušam i treba da se pravdam - rekao je tada Aca i šokirao:

- Nedavno je još jedna pričala, neću da je imenujem, da je bila sa mnom, ali sad mogu ovako javno da kažem da je dobila pare za to od ljudi koji su hteli da se obračunaju sa mnom na takav način, pa je dobila nekih sitnih 500 do 1.000 evra - rekao je pa nastavio.

- Maca, kako se beše zvaše... Diskrecija. To je već davno rečeno da od toga nema ništa, prošla pored mene jednom kao fan, stala da se slika. Sad sam ja kao neki Don Žuan... Daleko od toga! Da li mislite da sa takvim primercima za nekog može da se kaže da je Don Žuan?. Muškarci vole da budu šmekeri, da imaju što više riba, ali kakve su ovo žene? Svi mi volimo da nas vole žene, ali pitanje je čime se hvalimo - dodao je svojevremeno pevač u emisiji "Premijera - Vikend specijal".

"Moj kontakt košta 10.000 evra"

U lajvu koji je ranije snimala na društvenoj mreži Tiktok Maca je oštro odbrusila svima koji su tražili njen broj telefona, ističući da je cena komunikacije s njom 10.000 evra. Ova izjava je izazvala dosta pažnje i komentara na društvenim mrežama.

- Moj kontakt košta 10.000 evra, za 5.000 evra ne radim ništa. Čujem da se priča da nešto drugo naplaćujem 10.000 evra, evo sada otkrivam da je to cena samo za moj broj telefona - odbrusila je Maca tada.

