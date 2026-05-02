Slušaj vest

Starleta i aktuelna učesnica rijalitija Elita 9, Stanija Dobrojević, dugo godina unazad živi prilično luksuzno, pa tako neretko putuje na egzotične destinacije i nosi markiranu odeću.

1/9 Vidi galeriju Ovako izgleda Stanijin stan u Rumi Foto: Printsceen/Pink, Printscreen/Instagram

Mnogim ljudima dugo nije bilo jasno na koji način dolazi do tolikog novca, pa je Dobrojevićka jednom prilikom otvoreno pričala o svojim počecima i objasnila kako je u Americi zaradila prvih 100.000 dolara.

Zarađivala 1000 evra dnevno

Iako danas živi u luksuzu i sjaju, njen početak nije bio toliko galantan. Naime, Stanija je svojim dolaskom u Ameriku počela karijeru u tamošnjem kazinu. Ona je priznala da je u to vreme bila studentkinja i kao toliko mlada, uspela je da zaradi ogromne količine novca.

- Zaradila sam u kazinu kao Blackjack diler. To mi je bio prvi posao, došla sam kao student i zarađivala po 1.000 dolara dnevno. Tada sam sebi rekla da neću stati dok ne zaradim 100.000. Kada sam radila prve takse, pa zaradiš 50.000 mesečno, meni je to bilo kao da sam na vrhu sveta. Vratila sam se u Srbiju, kupila stan i auto, a najviše sam trošila na putovanja. Za to ne žalim - pričala je Stanija Dobrojević ranije za domaće medije.

1/15 Vidi galeriju Stanija Dobrojević uživa u životu Foto: Printscreen/Instagram

Luks stan u Rumi

Deo zarađenog novca, Stanija je uložila u nekretnine u Srbiji.

Osim što poseduje stan u Novom Sadu, nedavno je sebe častila i luksuznim penthausom u rodnoj Rumi.

U galeriji možete videti skupocene lustere, ogromnu garnituru i mnogo detalja koji odišu luksuzom.

1/7 Vidi galeriju Zavirite u stan Stanije Dobrojević u Rumi od 300.000 evra Foto: Printscreen/Instagram, Printscreen Instagram

- Obožavam svoj stan i sve što je njemu. Mnogo je dobro što je u samom centru, a ulica je mirna. A i kvadrat me mnogo koštao baš zato što je u centru. Bio je oko 1.500 evra. Za iste pare sam malo dalje mogla da kupim dvosoban stan, ali bez obzira na to, ovaj mi je najbolja investicija u životu. Jeste, doduše, i prva, ali je stan. Garsonjera je i lako može da se proda, a može i da mi bude kancelarija - rekla je Stanija svojevremeno o stanu u Novom Sadu.

Novac iz Zadruge

Ona je u jednom momentu objasnila odakle joj novac.

- Prvi stan sam imala u Novom Sadu, a majka je najsrećnija bila kada sam odlučila da kupim stan blizu njih u Rumi. Taj stan sam kupila od novca iz "Zadruge 2". Sada imam stan od 120 kvadrata. Ne bih o ciframa, koliko god da je koštalo, to je sada moj dom - istakla je Stanija.

Nekretnina u Americi

Osim što je investirala u Srbiji, starleta se je pronašla dom i preko okeana. Mnogima je već poznato da Stanija Dobrojević živi u luksuznom stanu u Americi.

Stanijin stan je čist luksuz. Velika dnevna i spavaća soba sa staklenim zidovima deluju skupoceno. Ogromni plakari i bračni krevet ostavljaju ozbiljan utisak, dok kupatilo poseduje hidromasažnu kadu.

1/6 Vidi galeriju Stan Stanije Dobrojević u Majamiju Foto: Printscreen

- Tamo su kuće preskupe, od 300.000 do više miliona. Možeš da uzmeš kredit koji godinama otplaćuješ. Živim u Nju Džerziju, a firma mi je u Majamiju - objasnila je Stanija jednom prilikom.

BONUS video: